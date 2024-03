Accordo prima della Roma, colpo in difesa: è fatta

Mentre si prepara ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi nei quarti di finale di Europa League, il Milan di Pioli chiude un accordo di mercato

L’11 aprile si avvicina e così lo svolgimento del primo atteso confronto tra la Roma di Daniele De Rossi e il Milan di mister Pioli. I quarti di finale di Europa League, in particolare per gli spettatori della penisola, promettono di riservare uno spettacolo imperdibile nelle due sfide (andata programmata per l’11 aprile alle 21:00 e il ritorno per il 18 aprile sempre alle 21:00) necessarie a decretare chi delle due italiane potrà affrontare la semifinale di questa edizione dell’Europa League.

All’ottimismo e l’eccitazione di una Roma rinata dall’approdo di Daniele De Rossi in panchina, risponde la forma smagliante che il Milan sta manifestando nelle ultime settimane, ben rappresentata dal sorpasso avvenuto in classifica a danno della Juventus di Max Allegri.

Il Milan è pericoloso, in particolare per quanto concerne la qualità e l’esuberanza dei propri singoli in costante crescita. Alla costanza di Pulisic si è ormai aggiunta la ritrovata imprevedibilità di Rafael Leao, il quale, dopo una prima parte di stagione a dir poco opaca, pare aver recuperato una dimensione favorevole all’espressione delle proprie potenzialità. Disinnescare i singoli potrebbe divenire la priorità per DDR, che attualmente si ritrova anche a sperare che i numeri infortuni subiti nel corso degli ultimi giorni, non si estendano fino all’appuntamento con i rossoneri.

Milan e Real trovano l’accordo per Jimenez

Parlando proprio di singoli in casa Milan, si è mosso qualcosa a Milanello nelle ultime ore. I vertici rossoneri, infatti, si sarebbero mossi per tentare di confermare una propria pedina anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il Real Madrid, in merito alla situazione contrattuale di Alex Jimenez. Il terzino classe 2005, giunto in prestito dai Blancos nel corso dello scorso mercato estivo, ha inanellato una serie di prestazioni convincenti, che hanno spinto i vertici rossoneri a tentare il riscatto.

Per assicurarsi la permanenza del talento spagnolo occorrevano 5 milioni di euro, come stabilito dal prestito con diritto di riscatto, ma pare che il Milan sia riuscito a strappare uno sconto ai Blancos. Il Real, per compensare l’offerta, mantiene e incrementa le cifre relative alla ricompra del talento. Ora si attende soltanto l’incontro dei vertici rossoneri con gli agenti di Jimenez, che dovrebbe avvenire subito dopo Pasqua e nel quale avverrà la definizione del nuovo contratto.