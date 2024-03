Calciomercato Roma, erede Lukaku da Manchester

La Roma prepara il dopo Romelu Lukaku in attacco. Dall’Inghilterra il nuovo nome da regalare Daniele De Rossi

La stagione è ancora da ultimare tra la corsa Champions League in campionato e i quarti di finale di Europa League contro il Milan, ma la Roma fa già più di un pensiero per il calciomercato estivo. Ecco il possibile colpo per De Rossi.

De Rossi ha debuttato sulla panchina giallorossa in occasione della gara contro il Verona del 20 gennaio, vinta 2-1 grazie ai gol di Lukaku e Pellegrini. Da quel giorno sono arrivate altre sei vittorie in Serie A contro Salernitana, Cagliari, Frosinone, Torino, Monza e infine Sassuolo.

Anche in Europa il cammino è stato ottimo con i sedicesimi archiviati dopo una lunga battaglia col Feyenoord composta dal pareggio in Olanda e il successo ai rigori al ritorno mentre agli ottavi netto 4-1 complessivo al Brighton di De Zerbi.

Ecco l’erede di Romelu Lukaku

Ora bisognerà chiudere nel migliore dei modi sia la Serie A che l’Europa League. La Roma ha tutte le carte in regola essendo quinta in campionato a 51 punti e ai quarti di finale nella competizione europea dove sfiderà il Milan l’11 aprile a San Siro e il 18 all’Olimpico.

Al termine della stagione subentra il calciomercato e la Roma sembra aver in canna un colpo da novanta. Secondo quanto emerso dalla diretta di Controcalcio su Twitch, i giallorossi starebbe lavorando per portare Anthony Martial nella Capitale.

Il francese ex Monaco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la società capitolina vorrebbe cogliere la palla al balzo strappandolo a zero ai Red Devils come erede di Lukaku. I contatti sarebbero addirittura già stati avviati.