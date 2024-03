Colpo Champions per De Rossi: Juventus scippata

Calciomercato Roma, non solo Daniele De Rossi stregato dal calciatore bianconero. Il regalo Champions League può arrivare dalla Juventus in estate.

La volata finale della Roma si avvicina, la squadra di Daniele De Rossi nel mese di aprile si giocherà tutto in Serie A ed Europa League. Nel giro di due mesi l’ex numero 16 è riuscito ad avvicinare la squadra giallorossa al quarto posto, ora distante tre lunghezze, dalla nona posizione di partenza. Semaforo verde anche in Europa League, con gli ostacoli Feyenoord e Brighton eliminati dalla competizione. In attesa della doppia sfida europea al Milan, in programma nelle prossime settimane, si cerca la svolta in entrata sull’asse Roma-Torino sponda bianconera.

Il mese di aprile sarà decisivo per la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, in odore di conferma in vista della prossima stagione, vuole continuare a coltivare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Sono sei le stagioni fuori dalla massima competizione europea, e una mano può arrivare anche grazie al fattore ranking. L’Italia va verso i cinque posti nel nuovo format della competizione, con i giallorossi che oggi occupano la quinta piazza della Serie A. Qualora il traguardo europeo venga centrato, le attenzioni della squadra giallorossa in ottica mercato si possono concentrare sul giovane gioiello della Juventus, Dean Huijsen.

Calciomercato Roma, De Rossi non molla Huijsen: ultima parola alla Juve

Il classe 2005 è arrivato alla Roma sotto la spinta di José Mourinho, ma anche con Daniele De Rossi ha trovato spazio e buone prestazioni in campo. Il centrale difensivo è in prestito secco e a fine anno sembra già scritto il suo ritorno alla Juventus.

Ma il futuro non è così scontato, come svela l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo Daniele De Rossi ed i compagni di squadra sono entusiasti del giovane difensore, e la Roma potrebbe tentare di confermarlo in giallorosso in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Tutto passerà dalle garanzie che il calciatore ed il suo staff si attendono dalla Juventus, Huijsen vuole capire quanto spazio potrebbe avere in casa bianconera in vista della prossima stagione.