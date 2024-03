Hanno scelto Allegri: esonero immediato e nuovo club

Colpo di scena improvviso in Serie A. Il tecnico della Juventus lascia il capoluogo piemontese per una nuova avventura

Massimiliano Allegri sta attraversando un pessimo momento con la Juventus. Nelle ultime otto partite sono arrivati appena sette punti con quattro pareggi e una sola vittoria. Questi risultati hanno portato i bianconeri dall’insidiare l’Inter per lo Scudetto all’attuale terzo posto.

Se si considerano solamente le ultime dieci partite, la Juventus sarebbe all’undicesimo posto con 6 punti. Numeri ben lontani rispetto al girone d’andata quando i bianconeri avevano perso solo una partita su diciannove ed erano a -2 dall’Inter capolista.

Il cattivo rendimento della Juventus potrebbe costare il futuro di Allegri che da quando è tornato a Torino, precisamente nel 2019, non ha più vinto nessun trofeo: né campionato, dopo averne 5 di fila alla guida dei bianconeri, né altre competizioni.

Sirene inglesi per Allegri

Questi anni senza trofei non hanno abbassato l’interesse delle altre squadre nei confronti di Massimiliano Allegri. Infatti il Chelsea, che verosimilmente quest’estate saluterà Pochettino, avrebbe individuato l’attuale allenatore della Juventus tra i possibili sostituti.

D’altronde i Blues hanno da sempre un’ottima tradizione italiana di allenatore: Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte, Sarri. Tecnici che hanno portato trofei, sia in ambito nazionale che continentale, e che vengono visti sempre con un occhio di riguardo dai tifosi del Chelsea.

E la Juventus? In caso di addio confermato di Allegri, Giuntoli avrebbe individuato un profilo che da mesi rappresenta il profilo ideale per rilanciare la Juventus ovvero Thiago Motta del Bologna. Vedremo come si evolverà la situazione.