Infortunio in Nazionale prima di Milan-Roma: l’esito degli esami

In vista della doppia sfida tra Milan e Roma il rischio infortuni è decisamente elevato da entrambe le fazioni: Pioli però può sorridere

La fase finale della stagione nasconde parecchie incognite ed insidie per la Roma di De Rossi. Dalle parti di Trigoria si respira un clima decisamente diverso rispetto all’ultimo mese e mezzo sotto la guida di Mourinho, fattore che potrebbe essere determinante per dare la spinta decisiva alla squadra.

Tuttavia a rendere tutto più complicato per i giallorossi sarà la serie ravvicinata di partite importanti che determineranno le sorti di questi mesi di De Rossi in panchina. Pellegrini e compagni dovranno affrontare ancora Milan (in Europa e in campionato), Lazio, Atalanta e Bologna, tutte dirette pretendenti per un posto in Champions League.

Le fatiche di una serie di partite di questo livello pone nuovi interrogativi sulla forma delle stelle romaniste, in particolare Paulo Dybala, perennemente a rischio infortunio. Anche dalle parti di Milanello però la tenuta fisica resta una delle maggiori preoccupazioni di mister Pioli, per il quale però sono arrivate buone notizie dopo lo spavento subito a causa di uno dei suoi calciatori.

Pioli sorride: nessuna lesione muscolare per Kjaer

I rossoneri sono tra i favoriti per la vittoria dell’Europa League alle spalle del Liverpool di Klopp, soprattutto grazie alla situazione di vantaggio in maturato finora in Serie A, che gli garantisce di fatto un posto in Champions League il prossimo anno.

Pioli però si deve guardare le spalle da eventuali cali di concentrazione, ma soprattutto dagli infortuni. In questi giorni sono molti i calciatori costretti ai box a causa del carico extra di lavoro dovuto agli impegni con le nazionali.

Uno di questi è il centrale rossonero Simon Kjaer, che aveva rimediato un infortunio che lo aveva costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco, al minuto 66 nel corso della gara tra Danimarca e Svizzera. Il difensore aveva provato a rasserenare i tifosi, parlando così dell’episodio: “Ho sentito un po’ di fastidio, ma non credo sia qualcosa di brutto”. Gli esami strumentali hanno confermato questa sensazione: nessuna lesione muscolare.

Decisamente una buona notizia per il tecnico rossonero, che dovrà essere abile a sopperire alle assenze di Kalulu e Tomori, con quest’ultimo squalificato in vista della gara d’andata tra Milan e Roma a San Siro.