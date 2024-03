Penalizzazione e match a porte chiuse: sospensione UFFICIALE per il club

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il club ha fatto chiarezza sullo stato delle sanzioni che gli erano state comminate nei giorni scorsi. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi anni la giustizia sportiva, almeno in Italia, è stata impegnata a fronteggiare diverse situazioni. Quanto successo sul campo, a volte, ha calamitato strascichi importanti anche fuori dal perimetro di gioco.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, però, il club ha voluto fare chiarezza sulla questione, annunciando la sospensione della penalizzazione che gli era stato inflitta. Protagonista delle ultime ore è stato il Siracusa. Al club siciliano, che milita nel Girone I di Serie D, erano stati tolti tre punti in classifica per i gravi episodi verificatisi nel corso della sfida contro il Licata. Il lancio di oggetti provenienti dal settore riservato ai tifosi della compagine aretusea aveva causato aveva surriscaldato gli animi. Ravvisando gli estremi per una sanzione esemplare, il Giudice sportivo non solo aveva inflitto al Siracusa una penalizzazione di tre punti in classifica, ma aveva anche ordinato che le gare casalinghe del club siciliano si giocassero a porte chiuse.

Siracusa, UFFICIALE: penalizzazione congelata, il motivo

Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, però, il Siracusa ha annunciato che le sanzioni precedentemente irrogate sono state temporalmente congelate. A decidere sul da farsi, infatti, sarà la Procura Federale, che dovrà stabilire se ed effettivamente in quale misura i provvedimenti del giudice sportivo possano essere confermati.

Di seguito il comunicato diffuso dal Siracusa sul proprio sito ufficiale: “Sospensione di tutte le sanzioni post Licata-Siracusa (penalizzazione in classifica, gare a porte chiuse e multa da 4 mila euro) in attesa che, entro 20 giorni, la Procura Federale accerti le modalità, le circostanze e le eventuali conseguenze dannose del lancio della/e bottiglietta/e in campo, nonché i motivi che hanno indotto il calciatore a recarsi presso il pronto soccorso non nell’immediatezza del fatto e le circostanze concernenti l’abbandono dell’impianto da parte della tifoseria del Siracusa Calcio 1924″.