Referto arbitrale sparito, UFFICIALE: la gara si rigioca

Un precedente quasi unico nel suo genere. Il comunicato ufficiale parla chiaro: la partita dovrà essere rigiocata

A volte le decisioni del Giudice Sportivo fanno strabuzzare gli occhi anche ai tifosi più navigati. Quello che è stato segnalato nel Comunicato Ufficiale di qualche giorno fa è uno di quei casi più unici che rari. Ecco cos’è successo e qual è stata la decisione.

Un malinteso con la delegazione è costato caro al Casati Arcore. Stiamo parlando del campionato provinciale Allievi U17 di Monza Brianza con la squadra biancoverde che dovrà rigiocare una partita già vinta per un motivo che ha del clamoroso.

Infatti il Casati Arcore era riuscito a battere per 3-2 in una gara intensa ed emozionante il Ges Monza 1946. Tre punti che però a breve verranno tolti dalla classifica insieme alla partita giocata. Una situazione paradossale che ora vi spiegheremo.

La gara va rigiocata: ecco il perché

“Alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, non è ancora pervenuto il rapporto arbitrale della gara in oggetto”. Proprio così: Il rapporto di gara Ges Monza 1946-Casati Arcore 2-3 non è mai pervenuto in delegazione e nemmeno si riesce a contattare l’arbitro.

Si legge ancora nel comunicato: “Accertata l’impossibilità di reperire il sopra citato rapporto e vista l’irreperibilità continua del Direttore di Gara, non potendo procedere con l’omologazione, se ne dispone la ripetizione a cura della Delegazione Provinciale di Monza nei tempi e con le modalità da essa stabilite”.

Insomma, in poche parole la gara dovrà essere rigiocata. Per il Ges Monza 1946, quartultima su undici squadre, si tratta dunque di una concreta possibilità di allungare sul Calcio Cesano Maderno, attualmente a pari punti. Per il Casti Arcore situazione diversa: essendo ora capolista a +5 dall’All Soccer Brugherio, con la ripetizione si troverebbe solo a +2 con l’obbligo di vincere per rimettere altri cinque punti di vantaggio.