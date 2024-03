Giungono nuovi aggiornamenti in merito alla situazione di una delle pedine giallorosse infortunatosi durante la pausa delle nazionali

Dopo la sosta delle nazionali inizia un girone dell’inferno dalla discreta difficoltà per Daniele De Rossi & co., a causa di un calendario di Serie A piuttosto gravoso (i giallorossi affronteranno gran parte delle contendenti principali in classifica nel giro di poche settimane) e di un doppio confronto con il Milan di mister Pioli, valido per decretare quale delle due società italiane potrà proseguire il cammino in Europa League. A prescindere dall’onere rappresentato dalla sfida con i rossoneri, DDR deve ancora incontrare la Lazio di Tudor, il Bologna di Motta, il Napoli di Calzona, la Juve di Allegri e l’Atalanta di Gasperini… In pratica tutti i club che attualmente ricoprono le posizioni intorno ai giallorossi in classifica.

Per tentare di uscire da questo uragano di appuntamenti decisivi, il comandante di Ostia deve sperare di recuperare del tutto, o almeno in parte, i feriti fermi ai box. Il reparto che, nel corso degli ultimi giorni, è stato letteralmente decimato è quello offensivo: da Baldanzi a Lukaku, fino a Dybala e Azmoun, DDR deve sperare che i rispettivi acciacchi non si protraggano a lungo, poiché sarebbe davvero spiacevole attraversare il momento più delicato della stagione privati di alcune delle pedine più preziose della propria scacchiera. In tal senso, dopo le rassicuranti notizie giunte dal Belgio in merito a Big Rom e i miglioramenti di Dybala, ecco che un’altra notizia arriva a fare da contraltare emotivo.

Azmoun non torna a Trigoria e rimane con la nazionale

Il più grave dei casi sopracitati è senza dubbio alcuno quello riguardante Sardar Amzoun. Il centravanti iraniano, nel corso di una partita valida per le qualificazioni ai mondiali del 2026, si è accasciato a terra durante uno scatto. Mani in faccia e successive dichiarazioni poco ottimiste: “L’infortunio è serio, sono certo di essermi strappato il bicipite femorale”. Secondo quanto emerso dai primi esami, il classe ’95 dovrebbe rimanere in infermeria per almeno un mese.

La notizia delle ultime ore, tuttavia, riguarda i movimenti di Azmoun, il quale ha preferito rimanere accanto ai propri compagni di nazionale fino alla partita del 26 marzo contro il Turkmenistan, anch’essa valida per le qualificazioni ai mondiali. Azmoun infatti, come emerso dagli account social della nazionale iraniana, si è unito al volo della nazionale diretto verso il Turkmenistan.

Dopo aver supportato i propri compagni, il numero 17 giallorosso farà ritorno nella città eterna, per iniziare il percorso di riabilitazione. De Rossi spera di recuperarlo quantomeno per Napoli-Roma, programmata per il 27 aprile. Difficile che il centravanti iraniano riuscirà ad affrontare il Bologna di Thiago Motta, da affrontare il 22 aprile.