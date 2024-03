Roma-Juventus, cala il sipario: contratto fino al 2028

L’ultima indiscrezione rischia di sparigliare definitivamente le carte. Calano l’asso dalla mania: Roma e Juve avvisate. Ecco la nuova proposta.

Nell’opera di costruzione della nuova Roma, un ruolo importante sarà svolto sicuramente dagli affari concernenti il reparto difensivo. Costretto a fare i conti con numerosi problemi in questa stagione, il pacchetto arretrato giallorosso potrebbe vivere un’estate di profondi cambiamenti.

Con la situazione Smalling densa di possibili sviluppi, in casa giallorossa a partire dalla nomina del nuovo DS si comincerà a lavorare concretamente sui prossimi obiettivi. Qualche linea di tendenza, però, anche alla luce di quanto è accaduto sotto la gestione Pinto, può essere già desunta. Sotto questo punto di vista, sorprende fino ad un certo punto che ai giallorossi negli ultimi mesi sia stato accostato con una certa insistenza il profilo di Mario Hermoso. Dopo aver rispedito al mittente le varie offerte di rinnovo messe sul piatto dall’Atletico Madrid, infatti, lo spagnolo ha cominciato a guardarsi intorno per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa allo scoperto per Hermoso: contratto fino al 2028

Oltre all’opzione araba, negli ultimi giorni anche l’Aston Villa ha cominciato a scandagliare con interesse la situazione relativa ad Hermoso. In scadenza di contratto con i Colchoneros, l’eclettico difensore spagnolo ingolosisce molto il club di Birmingham, disposto ad assecondare le richieste del suo allenatore.

A tal proposito, stando a quanto evidenziato da Nicolò Schira, il club inglese non si sarebbe limitato ad effettuare timidi sondaggi esplorativi. Nell’ottica di stringere i tempi per provare a beffare la concorrenza, l’Aston Villa avrebbe proposto ad Hermoso un contratto fino al 2028. Un quadriennale, dunque, per tentare di chiudere la partita e mettere le mani su uno dei calciatori più ambiti in questi frenetici mesi di attesa. Lo scenario è dunque da monitorare con estrema attenzione.