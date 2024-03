Addio Dybala, sostituto choc in Serie A: 30 milioni

Addio Dybala e sostituto choc in Serie A, il prezzo è già fissato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua ad esserci una grande attenzione in casa Roma nel corso di queste ore, alla luce delle recenti dichiarazioni di Mourinho sull’esonero ponderato dai Friedkin circa due mesi fa nonché sulla coesistenza lavorativa in quel di Trigoria con il proprio connazionale Tiago Pinto, al quale lo Special One ha riservato parole non proprio dal sapore encomiastico.

Questi ultimi giorni, però, sono stati molto importanti anche su fronti relativi al futuro, e non unicamente su un passato che, per quanto rappresentate una fetta importante e recente dei ricordi giallorossi, resta comunque tale. Molto meglio, invece, provare a guardare avanti, orientando l’attenzione su uno spezzone stagionale ancora ricco di eventi e dal quale potrebbero dipendere non poche evoluzioni anche rispetto alle programmazioni future da parte della stessa società.

Addio Dybala, c’è l’idea Nico Gonzalez: obbligo di riscatto a 30 milioni

La notizia più recente ha riguardato, su tale fronte, l’individuazione di Lina Soulokou e colleghi del nuovo direttore sportivo in Francois Modesto del Monza, chiamato, qualora tale scenario si concretizzasse, ad affrontare un corpo di lavoro di non trascurabile importanza, relativamente sia alle entrate che alle uscite.

Tra i vari discorsi, meriterà un’attenzione non banale anche la questione Dybala, alla luce di una scadenza ferma al 2025 e una clausola rescissoria di 13 milioni valevole per l’estero. I prossimi mesi, su tale fronte, potrebbero essere importantissimi, con la Roma che avrebbe, però, in caso di addio, le idee più che chiare.

Stando a quanto riferisce Fantamaster, infatti, un possibile sostituto verrebbe ad essere il qualitativo esterno-trequartista della Fiorentina Nico Gonzalez, con il club Viola che lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifra importante, ma sulla quale si potrebbe imbastire una trattativa di prestito con obbligo di riscatto. Seguiranno aggiornamenti.