Calciomercato Roma, Friedkin all’incasso: plusvalenza europea

Novità di calciomercato in casa Roma: è stato individuato il profilo perfetto per guadagnare tramite plusvalenza

Uno dei meriti da attribuire a Daniele De Rossi è quello di aver rivitalizzato alcuni giocatori. Elementi che sotto la guida di Mourinho avevano perso parecchio spazio nelle gerarchie, col nuovo tecnico hanno trovato una svolta.

Un esempio pratico è quello di Spinazzola. Il laterale campione d’Europa con la Nazionale italiana negli ultimi Europei sembrava arrivato a fine corsa, ma le ottime prestazioni in Europa tra Feyenoord e Brighton hanno aperto più di uno spiraglio sul suo futuro.

Un altro calciatore che tra complimenti e minuti giocati sta stravolgendo la sua stagione è Celik. De Rossi aveva esaltato le qualità e l’esperienza del nazionale turco che ha trovato sempre più spazio in giallorosso dall’addio di Mourinho.

Naturalmente impossibile non parlare dell’exploit che sta avendo Pellegrini: spesso un pesce fuor d’acqua con il tecnico portoghese, sotto la guida di De Rossi è senza alcun dubbio, per performance e numeri, tra i migliori d’Europa per rendimento.

Plusvalenza in casa Roma

Chi invece ha effettuato nuovamente un cambiamento nel suo ruolo è stato Zalewski. Nato da numero dieci, giocatore abituato a orbitare vicino all’area avversaria, con Mourinho era diventato esterno a tutta fascia mentre con De Rossi è stato alzato.

Il tecnico giallorosso non vede grandi qualità difensive per il polacco, a differenza dell’aiuto che può dare in attacco. Il classe 2002 vorrebbe rimanere, ma come spiega il Corriere dello Sport il contratto in scadenza nel 2025 e la possibile plusvalenza essendo prodotto del Settore Giovanile fa gola alla Roma.

D’altronde i giallorossi hanno necessariamente bisogno di incassare tramite plusvalenza e in questo momento, considerando tutti i fattori, il numero 59 di Tivoli rappresenta l’identikit perfetta per essere una delle plusvalenze più probabili.

Dal ritiro della Nazionale polacca, Zalewski però lancia un chiaro messaggio: “Spero che il mister mi abbia visto giocare”. Un segnale simpatico, ma che nasconde un barlume di speranza. L’esterno è stato tra i migliori nella gara contro l’Estonia.

Da non sottovalutare il peso specifico di questa partita. Infatti, non si trattava di un’amichevole bensì di una semifinale playoff per i prossimi Europei con Zalweski protagonista di un assist e autogol procurato. Ora la Polonia sfiderà il Galles nella gara decisiva per sancire chi strapperà il pass per la competizione in Germania.