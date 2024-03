Calciomercato Roma, Svilar non basta: nuovo portiere in Germania

Calciomercato Roma, a sorpresa c’è un nuovo nome per la porta di Daniele De Rossi che potrebbe arrivare dalla Germania

Nonostante la stagione della Roma non sia ancora finita, e la squadra sia ancora ampiamente in corsa per gli obbiettivi stagionali, dalle parti di Trigoria non si può che cominciare a pensare al futuro. La società ha cominciato a gettare le basi già a gennaio, con l’acquisto di un giovane di buone prospettive come Tommaso Baldanzi, ma questo è solo il primo tassello.

Restano da sciogliere parecchi dubbi, in primo luogo quello legato all’allenatore. Daniele De Rossi in poche partite ha già convinto tutti ed un rinnovo non sembra ad oggi una possibilità così remota. A preoccupare i Friedkin è anche la situazione legata a Paulo Dybala, con una stagione da protagonista e gli occhi di tanti top club puntati su di lui eliminare la clausola rescissoria deve essere una priorità per il patron americano.

Tutto però dipenderà molto probabilmente dall’accesso in Champions League, senza il quale la Roma dovrà fare ancora i conti con i paletti imposti dal FairPlay finanziario, costringendo il futuro ds a lavorare prima sulle cessioni. Nonostante questo continuano ad essere accostati diversi nomi al club capitolino, l’ultimo dei quali potrebbe arrivare dalla Germania.

Calciomercato Roma, nome nuovo dalla porta: può arrivare dalla Germania

La Roma di De Rossi continua a lavorare senza sosta per centrare l’obbiettivo qualificazione in Champions League, e per cercare di arrivare il più lontano possibile nella seconda competizione continentale, dove l’avversario sarà il Milan.

La società non ha ancora ufficializzato il nome del futuro ds, nonostante ciò però il mercato sembra non aver subito troppi rallentamenti. Sono diversi infatti i nomi che vengono accostati ai giallorossi, l’ultimo dei quali arriva dalla Bundesliga.

Stiamo parlando di Alexander Nubel, attualmente in forza allo Stoccarda che, secondo quanto riporta SkySport, ha cominciato ad attirare l’attenzione su di se da diversi club, tra i quali anche la Roma, grazie ad una serie di ottime prestazioni. In estate andranno prese delle scelte, in particolare sul ruolo del portiere, con Rui Patricio in uscita e Mile Svilar che sta stregando tutti.