Dal Napoli alla Roma, l’agente svela: “Piace a De Rossi”

Dal Napoli alla Roma, l’agente del calciatore ammette tutto su un possibile futuro nella capitale per il suo assistito, ecco le sue parole

La stagione della Roma ha finalmente imboccato i binari giusti, tuttavia adesso le cose si fanno di nuovo complicate. Il calendario non favorisce affatto i giallorossi, che devono ancora affrontare la Lazio il Bologna, l’Atalanta e ben tre sfide contro il Milan tra Europa e campionato.

Da questo tour de force finale si sapranno le sorti della formazione capitolina, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, fattore che determinerà probabilmente il tipo di mercato che la società potrà portare avanti.

Società che è ancora alla ricerca di un ds, ruolo per il quale si susseguono diversi nomi, ancora nessuno però vicino all’ufficialità. Nonostante questo diversi calciatori continuano a venire accostati alla Roma anche dagli stessi agenti, come confermato dalle parole di una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A, che ha parlato così di un possibile futuro nella capitale per il suo assistito.

Dal Napoli alla Roma, le parole dell’agente del calciatore

La Roma continua a muoversi sul mercato nonostante l’assenza di un ds ufficiale. Diversi calciatori sia in Italia che in Europa continuano ad essere accostati ai giallorossi, l’ultimo in ordine cronologico è una delle rivelazioni di questo campionato, ovvero Ardian Ismajli, difensore albanese classe 1997 in forza all’Empoli.

Il giocatore è molto vicino a vestire la maglia del Napoli, per ammissione dello stesso agente, che però non ha escluso un possibile futuro nella capitale, ecco le sue parole:

“La costanza è tra le doti migliori di Ismajli? Come dicevo prima, è un difensore che può giocare in tutti ruoli, sia in uno schema a tre che in uno schema a quattro. Non escludo nemmeno un possibile approdo alla Roma. Stiamo portando avanti dei discorsi anche con la Roma, anche se sarà da capire quale sarà il futuro sulla panchina de giallorossi. E’ un difensore che piace a De Rossi. La continuità di prestazione è la sua arma migliore, ma sa garantire il massimo per la squadra. Vanta anche una ottima esperienza in nazionale”.