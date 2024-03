Dalla Juve alla Roma, Inter avvisata: 30 milioni e scambio

Tripla sfida in Serie A per il gioiellino, c’è anche la Roma: prezzo fissato e affare con lo scambio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che l’attenzione degli addetti ai lavori di Trigoria deve restare principalmente orientata su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire, è altrettanto giusto evidenziare come l’avvicinarsi della conclusione stagionale rende necessari interventi e ponderazioni che permettano di apparecchiare nel migliore dei modi gli anni a venire.

Dopo il quasi triennio Pinto-Mourinho, sotto la gestione Friedkin si iniziano a percepire i barlumi di novità catalizzati proprio dall’esonero dello Special One e destinati adesso a passare anche per altre scelte e decisioni.

Tra le varie, ovviamente, resta vivida l’attenzione sulla posizione di De Rossi, ad oggi legato contrattualmente alla Roma solo fino a fine stagione, oltre che sull’individuazione di un direttore sportivo non ancora ufficialmente disambiguato ma che, stando a quanto già riportatovi, potrebbe essere stato identificato in Francois Modesto.

Calciomercato Roma, 30 milioni e scambio per Gudmundsson: le ultime

Più in generale, le operazioni condotte già a fine mercato invernale, lasciano intendere come in casa Roma si stia provando a scorgere l’insieme di margini che permettano di investire con coerenza e attenzione per un progetto a lungo termine, corroborando la squadra con profili di prospettiva, come testimonia l’approdo di Baldanzi o la centralità che si sta cercando di assicurare a Mile Svilar.

Le diverse incognite riguardanti l’ossature della squadra a fine stagione, però, portano a valutare e considerare anche altri scenari, anche all’interno del nostro stesso campionato. A tal proposito, non è passato inosservato nemmeno in casa Roma il nome di Albert Gudmundsson, ricercato da plurime realtà italiane e non solo. Autore di una grade stagione già in Serie B lo scorso anno, l’islandese si sta confermando anche nella serie maggiore, attirando nobili interessi.

Sul suo futuro, in particolar modo, si è espresso in queste ore anche Matteo Moretto, che ha annoverato la Roma tra le interessate alle sue prestazioni, insieme a Juventus e Inter, oltre che a diversi club di Premier League. Con il Genoa, da parte dell’Inter, non ci sarebbero stati per ora contatti, mentre il club ligure continua a valutare il proprio gioiellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, dicendosi altresì disposto a valutare eventuali contropartite.