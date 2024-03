Esclusione dal campionato, nero su bianco: arriva il verdetto

Esclusione dal campionato: ormai hanno messo nero su bianco. Arriva il verdetto che potrebbe stravolgere tutto. La data è fissata

Un processo che potrebbe anche portare all’esclusione del campionato 2025-2026. E non parliamo di una società così, ma di una vera e propria big che da un poco di tempo è sotto indagine da parte degli organi competenti e che adesso rischia davvero grosso.

Intanto c’è un fatto, assai importante, e che rende l’idea di come la federazione voglia vederci davvero chiaro: l’inizio delle audizioni per approfondire la questione sarebbero state fissate per il prossimo autunno, qualche mese dopo l’inizio ufficiale della stagione. No, non parliamo di un club della nostra Serie A e nemmeno di un club italiano, in questo caso i problemi grossi – e non solo il Chelsea come vi abbiamo spiegato prima – ce li hanno in Premier League. In particolare il Manchester City di Pep Guardiola.

C’è la data del processo al Manchester City

Nel corso dei mesi passati i Citizens sono stati accusati di aver violato oltre cento regole del Fair Play Finanziario. E questo potrebbe portare come detto anche ad un’esclusione dal campionato. Di certo al momento non c’è nulla. Anzi, una sola cosa: secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, ci sono già le date dell’inizio delle audizioni. E sono quelle che vi abbiamo riportato prima.

Sono tanti i capi d’accusa contro la squadra blu di Manchester. “Il mancato rispetto delle regole FFP della UEFA, la mancata divulgazione delle remunerazioni corrisposte a un ex allenatore per un periodo di quattro anni e la mancata fornitura di informazioni finanziarie accurate” si legge. E se tutte queste accuse venissero confermate il rischio concreto, a quanto pare, potrebbe essere quello del taglio dal campionato. Sarebbe davvero un dramma per un club del genere, campione d’Europa in carica dopo aver battuto l’Inter nella finale di Istanbul e che gioca anche quest’anno per rivincerla quella Coppa. Oltre che la Premier League, ovviamente.