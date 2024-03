Nuovo portiere Roma: piano B in Serie A

Nuovo portiere Roma, la società ha pronto il piano B per poter sopperire all’addio: il calciatore arriva dalla Serie A

La Roma di De Rossi finora ha stupito tutti per costanza e per qualità del gioco espresso. Sono tanti i volti all’interno dello spogliatoio giallorosso che stanno tornando protagonisti sotto la guida dell’ex numero 16, tra i quali figura il nome di Lorenzo Pellegrini.

Con Mourinho era finito in ombra, tanto da perdere spesso il posto da titolare, mentre dall’addio dello Special One il capitano è tornato ai livelli dell’anno della vittoria della Conference League, anno in cui fu vero e proprio trascinatore.

Anche Dybala è tornato a mettersi in luce, insieme al connazionale Paredes, altra grande sorpresa di questi primi mesi dal cambio allenatore. Tra i tanti calciatori ritrovati però ci sono alcune sorprese, come ad esempio Mile Svilar, diventato titolare e uomo in più di questa squadra. Nonostante questo però continuano a susseguirsi le voci di un possibile nuovo acquisto tra i pali, con il nuovo estremo difensore che potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Nonostante la Roma non abbia ancora ufficializzato il nome del nuovo ds il mercato sembra non abbia subito un rallentamento. I giallorossi continuano ad essere molti attivi riguardo i colpi in entrata, continuando a sondare diversi calciatori che potranno migliorare il tasso tecnico della rosa per la prossima stagione.

Nuovo portiere Roma: la società ha pronto il piano B

L’accesso in Champions League però resta un fattore determinante, e che potrebbe costringere la società a cambiare i piani in corsa. Il futuro di Lukaku resta appeso ad un filo, ma potrebbe non essere l’unico cambio che il club ha in mente.

Secondo quanto riporta Fantamaster la Roma starebbe sondando il mercato anche alla ricerca di un portiere, soprattutto visto l’addio annunciato di Rui Patricio a fine stagione. Sempre secondo quanto riportato tra i nomi ci sarebbero diversi nomi provenienti dalla Serie A, ovvero Musso e Cragno.

Il primo è in uscita dall’Atalanta, ma piace anche in Premier League, e potrebbe rientrare nei piani del Monza in caso di addio di Di Gregorio. Per quanto riguarda Cragno invece, finito ai margini del progetto Sassuolo, c’è l’interesse della Fiorentina, dell’Atalanta e dell’Udinese, con la Roma che anche in questa situazione continuerà a seguire l’evolversi della vicenda per provare a portarlo nella capitale per provare a giocarsi un posto da titolare con Svilar.