Superlega pronta a partire: UFFICIALE, ecco i tre campionati

Superlega pronta a partire: adesso è anche ufficiale. Sono venuti alla luce tutti i regolamenti di quelli che potrebbero essere i tornei organizzati in competizione con quelli Uefa

Il progetto Superlega non si ferma. Anzi, avanza. Nonostante quelle che sono state le prese di posizione di moltissimi club europei che hanno rispedito indietro “l’offerta” di entrare a fare parte di questo torneo che dovrebbe prendere il posto di quelli organizzati dalla Uefa.

Abbiamo scritto di quella che è stata la decisione di un giudice della corte di giustizia dell’Unione Europea, e da quel momento in poi le voci si sono rincorse in maniera importante. La Roma, ad esempio, ha detto sin da subito che non ha nessuna intenzione di mollare quelle manifestazioni che già ci sono, nonostante gli introiti, a quanto pare, o almeno a quanto hanno raccontato quelli che sono gli organizzatori, potrebbero essere più importanti. In tutto questo, come detto, la A22 Sports Management, la società che promuove il torneo, ha deciso di depositare i loghi delle tre manifestazioni.

Superlega, ecco i tre campionati

Questa cosa è ancora in fase embrionale, però ci sono delle indicazioni sulle manifestazioni. Che sarebbero tre, come quelle che organizza la Uefa adesso per intenderci. La Star League, la Gold League e la Blue League. Il torneo – si legge sul Corriere dello Sport – sarà caratterizzato da un format basato sui meriti sportivi.

Ovviamente la star sarebbe come la Champions League, e le altre a seguire. “La prima e la seconda divisione saranno composte ciascuna da 16 squadre, mentre la terza comprenderà le rimanenti 32 per un totale di 64 club. I campionati sono divisi in gironi da 8 e i migliori (4 di ogni girone nella Star e nella Gold, 2 nella Blue) passeranno ad una fase a eliminazione diretta dai quarti di finale con partite di andata e ritorno. La finale di ogni campionato si giocherà in campo neutro, come in Champions League. La fase a gironi si disputerà tra settembre e aprile”. Questo è il quadro che viene fuori. E che ancora tiene banco. Con delle sorprese che non sono per nulla da escludere.