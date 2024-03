Venti milioni e addio Juve: ha scelto la Capitale

Un obiettivo di mercato della Juventus e della Roma avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento nel suo nuovo club per 20 milioni

In attesa che ritornino i giocatori impegnati in giro per il mondo con le nazionali, Daniele De Rossi ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi mercoledì per preparare la sfida contro il Lecce del lunedì di Pasquetta. Per riempire il vuoto lasciato dall’assenza del campionato, molte indiscrezioni sul futuro dell’allenatore giallorosso e sulla scelta del nuovo direttore sportivo della Roma hanno catalizzato le attenzioni di addetti ai lavori e tifosi.

Ma la guida tecnica e quella dirigenziale non sono stati gli unici temi di dibattito in questo periodo. Diverse voci hanno riguardato anche la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Tra giocatori in scadenza di contratto e calciatori in prestito, la Roma del futuro sarà interessata da un restyling abbastanza profondo in ogni settore del campo. In mediana, ad esempio, sicuramente non ci sarà più Renato Sanches, oggetto misterioso che sin qui non ha dato nulla alla causa giallorossa.

Addio Juve: 20 milioni e accordo Capitale

Condizionata dai rigidi paletti del settlement agreement, la proprietà americana dovrà ancora una volta fare circa 40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Di pari passo, il mercato in entrata dovrà cercare anche delle occasioni. In tal senso nei giorni scorsi si è parlato di una possibile sfida alla Juventus per Sofyan Amrabat. Il Manchester United non sembra intenzionato a riscattare il giocatore, che in estate dovrebbe far ritorno alla Fiorentina, ma solo di passaggio.

Secondo quanto riporta fichajes.net, tuttavia, ad avere la meglio potrebbe essere l’Atletico Madrid. Stando alle informazioni in possesso del sito spagnolo, il centrocampista marocchino avrebbe già detto sì al club capitolino. Su espressa richiesta di Diego Pablo Simeone, la dirigenza iberica avrebbe già predisposto un’offerta da 20 milioni di euro per portare in rosa l’ex Verona.