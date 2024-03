Addio Roma, recupero e futuro in Arabia: doppio verdetto

Calciomercato Roma, doppio verdetto in casa giallorossa tra campo e futuro da scrivere. Il recupero del calciatore si avvicina, con l’Arabia Saudita pronta a tornare all’assalto.

Il mese di aprile si preannuncia decisivo sul bilancio stagionale della Roma. La squadra guidata da Daniele De Rossi è attesa da diverse sfide insidiose, sia in campionato che in Europa League, nelle prossime settimane ci sarà il duello con il Milan di Pioli nella competizione continentale, mentre in Serie A spiccano le sfide a Lazio, Bologna e Napoli il prossimo mese. La sosta delle Nazionali ha visto l’infermeria di Trigoria affollarsi, e c’è un doppio verdetto che apre le porte all’addio ai giallorossi in estate.

Domani la Roma si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare il rientro in campo. La squadra giallorossa è attesa da diverse sfide decisive nel mese di aprile, che si aprirà con la trasferta in casa del Lecce il lunedì di Pasquetta. Dopo la gara in casa salentina sarà il momento di dedicarsi al derby contro la Lazio, in programma prima della sfida d’andata in casa del Milan per i quarti di finale di Europa League. La speranza di mister De Rossi è che l’infermeria si svuoti in fretta, il tecnico giallorosso ha bisogno dei suoi migliori interpreti in questa volata finale che si preannuncia al cardiopalma.

Calciomercato Roma, futuro Smalling in bilico: tra recupero e Arabia

Chris Smalling è finito nuovamente ai box dopo esser tornato in campo agli ordini di DDR. Il centrale inglese questa stagione ha già saltato trenta partite per infortunio ed ora punta al rientro in campo con il Lecce. L’obiettivo del difensore ex Manchester United è di ritrovare la convocazione già nella trasferta in Salento, ma il futuro è totalmente da scrivere.

Doppio verdetto per Chris Smalling in casa Roma, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Messagero’. Il numero 6 giallorosso spera di tornare a disposizione di De Rossi per la ripresa stagionale, ma in ottica futura si riaccendono le sirene arabe nei suoi confronti. Qualora il campionato saudita torni a bussare alla porta del centrale britannico, come avvenuto la scorsa estate, stavolta la Roma lo lascerebbe partire senza troppi rimpianti.