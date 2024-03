Smalling vola in Inghilterra: 13 milioni di sterline

La stagione calcistica di Chris Smalling continua ad esser tempestata dai problemi fisici, mentre fuori dal campo le cose vanno decisamente meglio per il difensore britannico.

Una stagione da incubo dal punto di vista della tenuta fisica per Chris Smalling. Il difensore centrale è finito nuovamente ai box, dopo aver ritrovato il campo a febbraio dopo un’assenza lunga quasi sei mesi. Ora il numero 6 giallorosso è nuovamente fermo per problemi alla caviglia, e non sarà a disposizione di Daniele De Rossi per la sfida Brighton-Roma di domani sera. Ma proprio dall’Inghilterra arriva una notizia particolare che coinvolge l’ex Manchester United, con un boom da 13 milioni di sterline fatto registrare nel Regno Unito.

Ancora non ha recuperato Chris Smalling dal fastidio alla caviglia che gli ha fatto saltare la trasferta contro la Fiorentina. Il difensore inglese non si è allenato a Trigoria, al pari di Renato Sanches, altro calciatore dalla stagione travagliata dal punto dio vista clinico. Campanello d’allarme anche intorno alle condizioni di Romelu Lukaku, che ha svolto lavoro individuale e domani a Brighton potrebbe finire in panchina. Tornando al difensore inglese, che è tornato in campo in tre occasioni ma senza mai disputare 90 minuti completi, dall’Inghilterra arriva una notizia che vede un boom economico fatto registrare dal numero 6 giallorosso fuori dal campo.

Smalling al top fuori dal campo: la sua azienda vola in Inghilterra

Sono solo sei le presenze stagionali del difensore giallorosso, pilastro nel pacchetto arretrato della Roma negli ultimi anni. José Mourinho a proposito dell’infortunio di Chris Smalling non aveva usato giri di parole: “Mi ha rovinato la stagione.” Se in campo le cose non girano per il verso giusto, il britannico si può consolare lontano dal terreno di gioco.

Fuori dal campo Chris Smalling ha investito nel mondo dell’alimentazione vegana. Lo stesso difensore segue la dieta vegana e la sua azienda, This, solo lo scorso anno ha fatturato 13 milioni di sterline. A svelarlo il sito Cityam, che ha pubblicato il cospicuo incasso dell’azienda alimentare nel 2022. Il numero 6 giallorosso ha investito insieme ad altri tre soci nell’azienda vegana quattro anni fa.