Allenatore della Juve già scelto: ci sono le cifre “ufficiali”

Già scelto l’allenatore della Juventus della prossima stagione. Spuntano pure le cifre “ufficiali” di chi si dovrebbe sedere sulla panchina dei bianconeri

Tutto deciso, o quasi. Le indicazioni che però arrivano indicano solamente una cosa, almeno per ora. Ed è questa: la panchina della Juventus, il prossimo anno, nonostante un contratto che andrà in scadenza, dovrebbe rimanere di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese – il più pagato della Serie A – al momento è terzo in classifica alle spalle di Inter e Milan e ha, come obiettivo, quello di riportare la Juventus in Champions League il prossimo anno. Per il momento è evidente che ci sta riuscendo, però c’è da sottolineare che i tifosi bianconeri non sono proprio contenti di quello che sta facendo. Insomma, se da un lato la società (anche per via del contratto) spinge per quella che è la sua permanenza, dall’altra i tifosi vorrebbero un avvicendamento in panchina. Vedremo.

Allenatore Juventus, Allegri resta il favorito

Tornando ai numeri, che sono quelli che a noi interessano in questo momento, secondo i bookmaker, quelli Snai per la precisione, è proprio Allegri il maggiore indiziato a iniziare il prossimo anno. La quota di una sua permanenza è bassa: 1,70 volte la posta. Quindi di dubbi non ce ne dovrebbero essere così tanti.

Certo, gli analisti a dire il vero di certezze in questo momento non è che ne diano: perché alle spalle di Allegri c’è un Thiago Motta che col Bologna sta davvero facendo una magia: il tecnico oriundo, secondo alcune informazioni, sarebbe nel mirino della Juventus, tant’è che il suo salto ad una big è in lavagna a 2 volte la posta. Indietro, invece, un ritorno di Antonio Conte a Torino: il pugliese, ex Tottenham, fermo dopo l’addio ai londinesi, si gioca a 3,50 volte la posta. Non una quota altissima, nemmeno in questo caso, quindi la pista rimane oggettivamente aperta. Ma Conte chiude il podio in questa speciale classifica. E di conseguenza nemmeno i bookmaker ci credono poi più di tanto.