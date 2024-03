Conte torna in Serie A: chi l’ha spuntata tra Milan, Napoli e Juve

Conte torna in Serie A: l’ex tecnico del Tottenham, fermo da quando ha lasciato la panchina degli Spurs, è pronto a rimettersi in gioco. Ci sono già le cifre

Fermo da quando ha lasciato la panchina del Tottenham, Antonio Conte, uno dei migliori tecnici italiani in circolazione – i numeri e i risultati ottenuti parlano per lui – è pronto a tornare in Serie A.

Nel corso di questi mesi passati a sicuramente ad aggiornarsi, a guardare partite, e a prendere appunti, il tecnico salentino è stato accostato a diverse panchine della massima serie: dalla Roma al Napoli, passando per la Juventus e finendo al Milan. Un profilo così importante, è evidente, piace a tutti. E secondo alcune cifre che spuntano fuori in queste ore, un suo ritorno in panchina, in Serie A, sembra pressoché scontato.

Conte in Serie A, le cifre

I numeri parlano chiaro, anche se sono quelli dei bookmaker. Lo abbiamo visto nel corso degli anni come gli analisti riescano in molte occasioni ad anticipare, con le quote, quelle che sono poi le decisioni che ogni club va a prendere. E per Conte tutte le strade (o quasi) portano ad un ritorno in Italia.

Secondo gli esperti di Snai, in questo caso, sono tre le ipotesi concrete per il salentino. Napoli, Milan e Juventus. Gli azzurri, che hanno affidato la panchina Calzona dopo aver esonerato prima Garcia e poi Mazzarri, sono bancati in lavagna a 3,50 volte la posta. Alle spalle di Italiano e di Mourinho. Assai più probabile sembra la pista milanese, non Inter in questo caso ma rossonera: come successore di Stefano Pioli gli allibratori ci dicono che Conte in lavagna vale a 2,25 volte la posta. Che poi è la stessa cifra di una permanenza dell’attuale tecnico. A 3,50, così come per il Napoli, si gioca invece una suo approdo sulla panchina della Juventus, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero dopo aver salutato nemmeno in maniera tanto benevola. Anzi, in quel caso Conte ha sbattuto proprio la porta. Diciamo che però ormai ci siamo: il ritorno in Italia, dopo l’esperienza al Tottenham, sembra essere davvero scritta.