De Rossi esulta: la Roma cala il poker

La Serie A riparte e così la Roma di Daniele De Rossi. Ecco il punto sui numerosi infortuni subiti dal gruppo di DDR nel corso degli scorsi giorni

Mentre un violento acquazzone colpisce la capitale, i calciatori della Roma si godono l’ultimo giorno di riposo, perché da domani si torna a Trigoria per preparare la partita contro il Lecce di mister Gotti.

Daniele De Rossi non può di certo ritenersi soddisfatto di questa pausa delle nazionali, poiché, dal momento in cui i propri calciatori hanno abbandonato il centro sportivo Fulvio Bernardini, sono iniziati i problemi: Baldanzi ha manifestato un problema all’adduttore sinistro, Lukaku si è fermato con il Belgio a causa di un fastidio all’inguine, Bove ha subito un trauma contusivo al piede sinistro e Sardar Azmoun ha pescato il bigliettino più sfortunato, a causa di un grave infortunio al tendine che lo costringerà fuori circa un mese.

Insomma… se si considera anche la condizione precaria di Paulo Dybala, rimasto nella città eterna per via di una lieve lesione all’adduttore, ecco che si delineano i tratti di un vero e proprio incubo per DDR, costretto ad affacciarsi al momento più delicato della stagione con la fase offensivo sostanzialmente decimata. Tuttavia, nel corso dei giorni sono giunte notizie incoraggianti su alcune delle pedine sopracitate, oltre ad un clamoroso ritorno dopo svariati mesi di stop.

De Rossi può esultare: numerosi recuperi all’orizzonte

La stagione della Roma ha già fornito a De Rossi alcuni importanti test per dimostrare il valore del proprio lavoro, tra i quali spicca senza dubbio il doppio incontro con il Brighton di Roberto De Zerbi, ma il contagioso entusiasmo che domina le vie della città eterna è pronto a passare al vaglio di un finale di stagione a dir poco ostico, in cui i giallorossi incontreranno nel giro di poche settimane tutte le contendenti alla zona champions e, come se non bastasse, il Milan in Europa League.

Dai risultati ottenuti dipenderà senza dubbio l’umore con cui i Friedkin giungeranno al tavolo delle trattative al termine della stagione, visto e considerato che inizialmente il ruolo di DDR sarebbe dovuto essere soltanto quello del traghettatore. I segnali positivi sono stati numerosi e difficili da ignorare, ma il rischio di scivolare in basso nella classifica della massima lega italiana, oltre a quello di vedersi precluso dal Milan il percorso in Europa, potrebbero cancellare di netto ogni buono proposito per il futuro dell’ex numero 16 sulla panchina giallorossa. In tale senso, risultano vitali alcuni parziali recuperi, in grado di far ripartire DDR da una rosa più completa di quanto si potesse pensare fino a qualche giorno fa.

Una volta appurato e metabolizzato che Sardar Azmoun tornerà almeno a metà aprile, ecco che giungono notizie incoraggianti da Tammy Abraham. Il naturale sostituto dell’iraniano pare essere pronto a rientrare in campo, come manifestato più volte in pubblico. Parlando di centravanti, ecco che l’inguine di Big Rom pare aver dato tregua al gigante belga, che sarà a disposizione contro i salentini. Anche per la Joya si susseguono sviluppi incoraggianti, come il ritorno all’allenamento con il pallone ha fatto intendere gli scorsi giorni.

Adesso, secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, Paulo sembra pronto a riunirsi al gruppo in allenamento, il che sancirebbe il recupero definitivo dall’infortunio. I giovanissimi Bove e Baldanzi godono dei temi di recupero caratteristici della gioventù e, difatti, entrambi gli acciacchi sembrano essere stati smaltiti senza particolari strascichi. Stesso discorso per N’Dicka, colpito in precedenza da un affaticamento muscolare. Buoni propositi arrivano anche dai più delicati Smalling e Sanches, le cui condizioni saranno da valutare nel corso dei giorni. Kristensen, invece, sembrerebbe necessitare di qualche giorno in più per tornare in gruppo. Dunque, dopo le preoccupazioni, ecco il poker di rientri in fase offensiva per DDR.