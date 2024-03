Firma saltata, svolta Juventus-Roma: regalo a costo zero

Calciomercato Roma, il calciatore lascerà ufficialmente il club alla fine della stagione, i giallorossi seguono attentamente la vicenda

La Roma è arrivata a questa sosta con il miglior morale possibile. Prima della pausa infatti la squadra di De Rossi era riuscita a centrare diverse vittorie, che le hanno permesso di risalire in campionato, riportandosi in alto in classifica, a ridosso della zona Champions.

Prima del suo arrivo e dell’addio di Mourinho la Roma era scivolata addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato appunto all’esonero del portoghese.

Nonostante il momento positivo ruota tanta insicurezza intorno alla Roma, soprattutto per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione, soprattutto a causa dei paletti imposti dalla UEFA in termini di Fairplay finanziario. Nonostante questo molti calciatori continuano ad essere accostati al club capitolino, per il quale arrivano buone notizie riguardo uno di quelli che potrebbero essere obbiettivi per il mercato estivo.

Calciomercato Roma, l’addio è ormai certo: giallorossi alla finestra

Il mercato resta un’incognita per la Roma, che ad oggi non solo non naviga in buone acque a livello economico, ma soprattutto non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo ds. Nonostante questo la società è molto attiva sul mercato, e sta continuando a sondare calciatori che potrebbero poi essere acquistati in estate.

Uno di questi potrebbe essere il centrale dell’Atletico Madrid Mario Hermoso. Lo spagnolo è in uscita dall’Atletico Madrid, con il quale non rinnoverà il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Il problema sembrerebbe essere prettamente di natura economica, visto che il difensore gode della fiducia di mister Simeone.

El adiós de Mario Hermoso ya parece asumido. Salvo un cambio realmente inesperado, el zaguero de Simeone acabará su etapa en el Atlético de Madrid este curso. https://t.co/nu1VDWOn4T — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 26, 2024

Proprio per questo si parla non solo dell’interesse della Roma, ma anche dell’Arabia, che dal punto di vista economico potrebbe offrire il miglior contratto possibile al calciatore. Non è ancora chiaro dunque quale potrà essere il suo futuro, ma secondo il giornalista Matteo Moretto l’unica cosa certa ad oggi è la fine della sua avventura con i Colchoneros