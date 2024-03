Rinascita e cura De Rossi, non solo Pellegrini: “Con Mou si stava sfaldando”

Rinascita e cura De Rossi, tirati in ballo anche Pellegrini e Mourinho: “Si stava sfaldando”.

La fase prossima del campionato sancirà importanti indicazioni sullo stato di salute della Roma e sulle possibilità di continuare a confidare in un cammino di crescita e salute catalizzato dal sorprendente e inatteso cambio in panchina, sancito dai Friedkin a metà gennaio dopo l’evidenziazione di importanti limiti e difficoltà della squadra di Mourinho.

L’impatto di De Rossi, come ben ricordano i risultati, è stato evidente quanto immediato e ha fino a questo punto permesso di recuperare terreno all’interno di un percorso in campionato che, fino a qualche mese fa, pareva escludere la Roma da qualsivoglia anelito alla Champions League. Complice l’apertura dello spiraglio quinto posto, l’obiettivo è divenuto però, quantomeno, desiderabile in quel di Trigoira, anche grazie ad una ritrovata fiducia, ben riflessasi nel cambiamento di atteggiamento e rendimento della squadra e dei singoli.

De Rossi e rinascita Pellegrini, l’ex Roma non ha dubbi: “Con Mou si stava sfaldando”

A parlare dell’attuale momento giallorosso e dell’impatto felice di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è stato Alberto Di Chiara, intervenuto in queste ore ai microfoni di TvPlay. L’ex difensore di Roma, Parma e Fiorentina si è espresso anche sul recente passato della Roma, tirando in ballo le battute finali della squadra con Mourinho in panchina e l’evidente svolta vissuta da capitan Lorenzo Pellegrini.

“De Rossi incarna la romanità, edera auspicabile fosse in grado di fare una scossa. Ha fatto capire che nel calcio non ci si inventa nulla, entrando nella testa dei giocatori. I risultati lo hanno aiutato, con la squadra che ha acquisito maggiore fiducia e vede tutti rendere al meglio. Lo stesso Dybala è tornato grande protagonista”.

“Al di là delle idee tattiche, il mister ha dato mentalità, pur trovando una situazione molto difficile. La squadra è tutta con lui ed è in una situazione psicologica favorevole. Pellegrini è il giocatore che più ha beneficiato dell’arrivo di De Rossi, che ha saputo ben ricompattare un ambiente che si stava sfaldando negli ultimi tempi della gestione Mourinho“.