Roma, assegno da 950 milioni di euro: comunicazione lampo Friedkin

Roma, una notizia scuote ancora l’ambiente giallorosso. Sarebbe arrivata un’offerta scritta dall’Arabia Saudita per rilevare il club che al momento è dei Friekdin

Una bomba clamorosa scuote, ulteriormente, il mondo della Roma. Si è parlato in questi ultimi mesi – nonostante le smentite della società – di un’offerta araba nei confronti dei Friedkin per rilevare il club. E secondo le informazioni che sono state riportate pochi minuti fa in diretta su Radio Radio, questa clamorosa offerta sarebbe arrivata.

Diciamo che il momento per il club è delicato, soprattutto dopo tutte le vicissitudini che sono uscite in questi giorni e non stiamo qui a rimarcare di quali si tratta. Di certo i Friedkin – anche attraverso le parole della CEO Lina Souloukou in un’intervista – non hanno l’intenzione di mollare. Però, adesso, a quanto pare, l’offerta sarebbe nero su bianco.

Clamoroso Roma, offerta dall’Arabia Saudita

La vicenda è da monitorare con estrema attenzione perché potrebbe porre le premesse per un clamoroso ribaltone. Ad ogni modo, fino a questo momento la proprietà americana della Roma ha rispedito al mittente le varie offerte provenienti dall’Arabia.

L’ultima, in ordine di tempo, sarebbe stata da assolutamente da capogiro. A fornire ragguagli a riguardo è stato Ilario Di Giovambattista, che nel corso della diretta di Radio Radio si è espresso in questi termini: “Alla Roma è arrivata un’offerta dagli arabi da 950 milioni di euro, ma i Friedkin hanno rifiutato. Vogliono aspettare l’ok per la costruzione dello stadio, ma il percorso non è così semplice”. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione seguiranno sviluppi a riguardo.