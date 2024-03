Il futuro di Nicolò Zaniolo resta ancora un’incognita, nel frattempo il calciatore manda un messaggio d’amore alla Roma e all’Italia

Che ne sarà di Nicolò Zaniolo? L’ex numero 22 giallorosso era uno dei maggiori prospetti del nostro calcio al tempo in cui Di Francesco lo fece esordire in prima squadra. In poco tempo passò da giovane talento a titolare indiscusso della Roma, diventando uno dei titolari con tutti gli allenatori passati per Trigoria.

Nonostante i due gravissimi infortuni sia la società che i tifosi non hanno mai smesso di fargli sentire il loro sostegno, tuttavia qualcosa poi si è spezzato, portando alla definitiva separazione. Il giocatore era arrivato addirittura a rifiutarsi di scendere in campo fino alla sua cessione, voci che hanno alimentato anche il malcontento della tifoseria capitolina.

Alla fine il ragazzo scelse di nuovo i colori giallorossi, quelli del Galatasaray, per poi approdare all’Aston Villa sotto la guida di Emery. Le sue prestazioni con i Villains però non sono state del tutto convincenti, tanto che il club sembrerebbe intenzionato a lasciarlo tornare in Turchia, quale sarà dunque il suo futuro? Un ritorno in Italia non è da escludere, e le sue parole alimentano le voci su un suo possibile ritorno in Serie A.

Zaniolo sogna il ritorno in Italia e lancia un messaggio d’amore alla Roma

La sosta per le nazionali è stata una buona vetrina per Luciano Spalletti per provare alcune idee e calciatori in vista dell’Europeo in programma in estate. Tra i vari volti a “sorpresa” convocati dal tecnico toscano figura anche quello di Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione sottotono con l’Aston Villa.

L’ex Roma non è riuscito a incidere, tanto da esser spesso rilegato in panchina da Emery, fattore che ha portato la società inglese a prendere la drastica decisione di non investire su di lui, lasciandolo dunque tornare in Turchia.

Non è chiaro ad oggi quale possa essere il suo futuro, su di lui è ancora vivo l’interesse di molti club, soprattutto in Italia. Ricordiamo che la Roma ha una percentuale sulla futura rivendita del fantasista. Un ritorno in Serie A sarebbe uno scenario molto gradito al calciatore, che ha anche rilasciato un’intervista uscita nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport in cui parla appunto di futuro, mandando anche un messaggio d’amore al club giallorosso:

“La Roma mi resta nel cuore, non andrei mai alla Lazio in vita mia”. Il grande ex dunque non dimentica il passato nonostante l’addio non idilliaco con società e tifosi, e dichiara ancora una volta la sua voglia di tornare nel nostro campionato, chi sarà però a scommettere di nuovo su di lui?