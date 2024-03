Colpo di scena prima di Milan-Roma: accordo con il campionissimo

L’attaccante ha sciolto le riserve, accettando un contratto di 18 mesi a partire da luglio 2024: ecco cosa sta succedendo, con vista su Milan-Roma. Le ultime.

Agguantata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma comincia le tappe di avvicinamento alla doppia sfida con il Milan con la volontà di giocarsi le sue chances. A tenere banco, però, sono anche le indiscrezioni di mercato. In casa giallorossa ma anche sulla sponda rossonera.

Sotto questo punto di vista, ci sono aggiornamenti da prendere in considerazione che non possono essere trascurati e che chiamano in causa soprattutto il Milan. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, Olivier Giroud avrebbe trovato un accordo di massima per un contratto di 18 mesi da luglio 2024. In scadenza di contratto con il “Diavolo”, l’attaccante francese ha cominciato a guardarsi intorno per capire i possibili scenari. Sebbene non abbia ancora preso una decisione definitiva, Giroud sarebbe orientato ad accettare la proposta proveniente dalla Mls. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse ore, i contatti sono entrati nel vivo, contribuendo di fatto a trovare un accodo di massima. Le prossime settimane potrebbero essere assolutamente decisive. Giroud è pronto a dire addio alla Serie A.