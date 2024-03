Doppia assenza UFFICIALE: Roma a rischio

Lecce-Roma, non solo i giallorossi hanno ricominciato a lavorare oggi in vista dell’impegno di Pasquetta. Ecco le ultime novità che arrivano dalla Puglia

La Roma ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Lecce. E De Rossi un mezzo sorriso lo ha potuto fare visto che Baldanzi, Bove e Ndicka hanno lavorato con il resto dei compagni. Insomma, qualche recupero per la sfida contro i pugliesi ci sarà. E menomale.

Si attendono nei prossimi giorni anche degli sviluppi sugli altri assenti: soprattutto su Paulo Dybala che, come sappiamo, ha saltato anche il doppio impegno dell’Argentina. Ma le sensazioni sotto questo aspetto sono pure positive. E si spera di vedere la Joya in campo in un mese di aprile che sarà ricco di impegni per la Roma: impegni importanti. Non solo il derby il prossimo 6 aprile, ma anche il doppio confronto contro il Milan in Europa League.

C’è da pensare comunque alla sfida contro i salentini di Gotti. Il nuovo tecnico che ha preso il posto di D’Aversa ha vinto al debutto contro la Salernitana in trasferta, e adesso è chiamato a ripetersi contro la Roma per cercare di raggiungere la salvezza.

Le ultime da Lecce in vista della Roma

E con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, il Lecce ha reso noto che ha ripreso oggi gli allenamenti in vista dell’impegno di Pasquetta. “Ramadani, rientrato dagli impegni con la nazionale albanese si è allenato regolarmente con il gruppo. Assenti i nazionali Berisha (Albania U21), Borbei (Romania U20), Burnete (Romania U21) Dorgu (Danimarca U21), Krstović (Montenegro), Pongračić (Croazia), Rafia (Tunisia). Banda e Venuti hanno svolto un lavoro personalizzato”. Difficile quindi riuscire a vederli in campo nella sfida contro la Roma.

Il Lecce come si legge sempre sul sito ufficiale della squadra giallorossa di Puglia, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani al ritmo della doppia seduta. A porte chiuse.