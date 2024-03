Infortuni Roma, fiato sospeso Dybala: triplo recupero per DDR

La sosta delle Nazionali ha affollato l’infermeria della Roma a Trigoria. Ecco le ultime dal centro sportivo giallorosso, ancora fermo Dybala ma c’è il triplo recupero per De Rossi.

La Roma di Daniele De Rossi è tornata a lavorare sotto la fitta pioggia di Trigoria. Il tecnico giallorosso fa la conta delle assenze e dei recuperi, con il ritorno in campo fissato al lunedì di Pasquetta, in casa del Lecce. Vietato sbagliare nell’insidiosa trasferta in terra salentina, il mese di aprile si preannuncia decisivo per la Roma, sia nella corsa al piazzamento Champions che nel cammino in Europa League. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal cento sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, DDR ritrova tre pedine importanti dopo gli stop dei giorni scorsi, ma diversi mancano ancora all’appello in gruppo.

Ripresa degli allenamenti in casa Roma, con vista Lecce per la squadra guidata da Daniele De Rossi. La trasferta in Puglia rappresenta il primo banco di prova delicato del mese di aprile, che vedrà i giallorossi giocarsi quasi tutto in vista del bilancio di fine stagione. Per continuare la corsa al piazzamento in Champions League non si potrà sbagliare nulla in campionato, in attesa del derby contro la Lazio e dello scontro diretto casalingo con il Bologna quarto in classifica. Il tecnico romanista fa un primo bilancio sul fronte degli infortuni, ma non arrivano segnali incoraggianti per quanto riguarda Paulo Dybala.

Infortuni Roma, le ultime da Trigoria: Dybala e Spinazzola ancora out

Ancora niente lavoro in gruppo per l’attaccante argentino, assente nella seduta odierna a Tigoria col resto dei compagni. Dybala, che ha saltato anche la convocazione con la Nazionale di Scaloni, non si è visto in gruppo al pari di Leonardo Spinazzola e Chris Smalling.

Le buone notizie per mister De Rossi giungono da Tammy Abraham, presente in gruppo per tutta la sessione, e da un triplo recupero dopo i problemi a cavallo della sosta. Sono tornati in gruppo Evan Ndicka, Tommaso Baldanzi ed Edoardo Bove. I tre saranno dunque a disposizione dell’ex Capitano della Roma in vista della trasferta di Lecce. Gli azzurri avevano lasciato la Nazionale per infortunio, non era neanche partito il difensore invece con la Costa D’Avorio.