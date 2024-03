Guardiola alla Juventus, addio City e data svelata

Colpo di scena Pep Guardiola e addio al Manchester City per il tecnico spagnolo. Il nome dell’ex Barcellona torna di moda in Serie A, svelate le cifre che lo vedrebbero alla guida della Juventus.

Dall’Inghilterra arriva un colpo di scena clamoroso che coinvolge il futuro di Pep Guardiola e non solo. Il tecnico spagnolo, alla guida del Manchester City dalla stagione 2016, avrebbe già deciso di lasciare il club britannico in vista della scadenza di contratto. Nell’effetto domino che coinvolge le panchine ci finisce anche la Juventus di Massimiliano Allegri, che viene accostata proprio al futuro del tecnico spagnolo, che in carriera ha vinto praticamente tutto.

Dopo tanti anni sembra arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Il colpo di scena arriva direttamente dall’Inghilterra e coinvolge anche la Juventus di Massimiliano Allegri in ottica futura. Anche il tecnico toscano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025, al pari dell’ex Barcellona, e le loro strade potrebbero clamorosamente intrecciarsi. In Serie A questa stagione sono saltate numerose panchine, compresa quella di José Mourinho in casa Roma, ed anche in Premier League non sono mancati scossoni tecnici, tra cui il futuro addio tra Jurgen Klopp ed il Liverpool a fine stagione.

Colpo di scena Guardiola, addio al Manchester City: anche la Serie A in quota

A fine gennaio il tecnico tedesco ha annunciato con un colpo di scena l’addio al Liverpool a fine stagione. Da subito è partito il valzer delle possibili panchine per il futuro di Klopp, che però sembra aver scelto di prendersi un periodo di pausa dopo l’addio ai Reds. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Guardiola che, secondo le informazioni di Footballinsider247.com, lascerà il Manchester City al termine della stagione 2024-25.

Ma per il futuro dell’ex Barcellona viene accostata anche la panchina della Juventus. Secondo le quote riportate dal bookmaker Paddy Power l’approdo dello spagnolo sulla panchina bianconera è quotato 3.25 volte la posta in palio. Un indizio che potrebbe avvicinarlo all’approdo in Serie A sulla panchina juventina, i tempi delle scadenze di contratto tra lui ed Allegri al momento coincidono.