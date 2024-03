Rinascita e nuova firma con la Roma, De Rossi decisivo

Rinascita con De Rossi e nuova firma con la Roma: “Molto presto”. Ecco le condizioni per continuare insieme.

Sono tanti gli aspetti che hanno saputo generare attenzioni in casa Roma nel corso degli ultimi mesi, catalizzati a inizio 2024 dall’addio di Mourinho e proseguiti con il quasi unisono stupore rispetto al felice rendimento della squadra di De Rossi dopo il cambio in panchina. Risposte e sentenze definitive sono adesso previste nella parentesi finale di una stagione ormai pronta a rientrare nel vivo, dopo la pausa delle Nazionali.

Da quest’ultima dipenderanno le decisioni finali della società su plurimi fronti, a partire dalla ponderazione sulla posizione dello stesso De Rossi nonché su tutte quelle disambiguazioni destinate a fungere da sostrato per l’apparecchiamento al nuovo ciclo, previsto a partire dal mese di giugno, al termine di un percorso che, oltre a Mourinho e Pinto, pare destinato a far registrare diverse sortite anche tra le fila della squadra.

Oltre ad esse, però, bisogna segnalare anche la presenza di elementi la cui posizione è apparsa meno vacillante, proprio grazie all’impatto avuto da mister De Rossi sulla panchina capitolina, ben riflessosi sul rendimento collettivo ma anche dei singoli. A tal proposito, insieme al rigenerato Lorenzo Pellegrini, un altro nome annoverabile nel corpo dei numerosi giocatori apparsi più in forma rispetto al passato, figura anche Leandro Paredes.

Rinascita Paredes e rinnovo con la Roma, De Rossi decisivo: le ultime

Reduce da una prima parte di stagione non negativa ma, comunque, in sordina, successiva tra l’altro ad un campionato deficitario alla Juventus, l’argentino sta onorando, con lo storico numero 16 in panchina, il pesante numero concessogli dall’amico e ora allenatore Daniele a fine agosto, quando la Roma concretizzò il suo passaggio dal PSG. Se il confronto tra il rendimento attuale e quello di qualche mese fa parla chiaro, ancora più ingeneroso sarebbe il provare a bilanciare l’operato di Paredes in questa parentesi stagionale rispetto a quanto fatto sott Allegri.

I meriti sono, appunto, da ricercarsi anche nelle capacità di un allenatore rivelatosi moderno quanto capace come De Rossi, profondo conoscitore di un ruolo che, come commentato a inizio anno sotto la fotografia postata da Paredes sui social dopo il ritorno alla Roma, gli è cucito addosso in modo perfetto, proprio come il numero di maglia scelto.

A tal proposito, dunque, non sfuggano gli aggiornamenti riferiti da Goal.com che, partendo proprio dall’evidenziazione di questo upgrade, sottolineano come i discorsi per un potenziale rinnovo con la Roma potrebbero essere presto intavolati. Il contratto di Paredes scade nel 2025 e se i ritmi dovessero continuare a rivelarsi quelli attuali, il rapporto con la Roma potrebbe dunque continuare ulteriormente.