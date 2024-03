Terremoto bianconero: bancarotta ed esclusione dal campionato

Un nuovo caso scuote i vertici del calcio nel vecchio continente. Bufera bianconera dopo l’accusa che apre al rischio bancarotta, ecco cosa prevede il regolamento del campionato.

Incubo bianconero e terremoto in società dopo l’accusa di bancarotta. Coinvolto il vertice dirigenziale della società, che deve fare i conti con una causa maxi milionaria persa in Tribunale. La sanzione emessa obbliga l’azionista di minoranza a versare oltre tre milioni e mezzo di euro nelle prossime settimane. E spunta il regolamento del campionato che prevede l’esclusione in caso di fallimento.

Ecco nei dettagli la vicenda che sta scuotendo il calcio in Inghilterra. L’azionista di minoranza del Newcastle, Amanda Staveley, è stata condannata a pagare a un magnate greco dell’industria navale oltre 3 milioni di sterline avendo perso una causa legale. La sentenza della Corte Suprema di Londra obbliga la dirigente del club bianconero a versare il maxi importo all’imprenditore ellenico entro 21 giorni. Qualora la Staveley non assolvesse all’obbligo finanziario verrebbe dichiarata in bancarotta, e spunta un importante punto del regolamento in Premier League.

Terremoto Newcastle e rischio bancarotta: cosa dice il regolamento in Inghilterra

Qualora la dirigente bianconera non pagasse la cifra stabilita dalla Corte londinese, il magnate greco potrà presentare alla corte la richiesta di fallimento. Nel caso di comprovata bancarotta la Staveley sarà obbligata a lasciare il suo posto nella società del Newcastle, controllata dal fondo arabo PIF.

Come riporta dal Regno Unito il sito Footballinsider247.com, la sezione F del regolamento in Premier League prevede la perdita del posto dirigenziale nel consiglio d’amministrazione, oltre alle quote in mano del club. Al momento la dirigente detiene il 6% della società sportiva britannica, dal 10% iniziale. Ora la stessa Staveley ha annunciato la volontà di ricorrere in appello, col tempo della sentenza che stringe. Qualora il verdetto della Corte non venisse ribaltato la dirigente rischia seriamente di essere esclusa dal club bianconero in Inghilterra.