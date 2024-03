Calciomercato Roma, addio Lukaku: c’è già il doppio erede

Calciomercato Roma, anche in caso di qualificazione alla Champions League sarà difficile trattenere Lukaku. In casa giallorossa c’è già in testa il doppio erede

La situazione che riguarda Romelu Lukaku la conosciamo tutti: l’attaccante belga della Roma è in prestito dal Chelsea e i Blues hanno già fissato il prezzo del cartellino: 43milioni di euro. Una cifra che i giallorossi potrebbero permettersi solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E forse potrebbe anche non bastare.

Sì, perché oltre questo c’è anche un’altra cosa da fare. E questa tocca al giocatore: abbassarsi l’ingaggio per venire incontro alle esigenze di un club che gli sta dando la possibilità di giocare con continuità e di essere, per ora, al centro del progetto. Insomma, si devono incastrare tutti i tasselli per tenere Big Rom. E non sarà facile. Inoltre, questa mattina, la Gazzetta dello Sport in edicola sottolinea come Lukaku sia tentato dall’Arabia Saudita. Sì, ci sono delle variabili, come quella di un possibile ritorno in panchina di Antonio Conte in qualche squadra italiana o no che potrebbe chiedere al suo nuovo club proprio il belga. Ma al momento la destinazione più probabile con addio alla Roma è proprio quella araba.

Calciomercato Roma, Ekitike e Lucca

E la Roma, sempre secondo il quotidiano rosa, avrebbe già messo nel mirino quelli che potrebbero essere i sostituti. Gente fisicamente simile al belga. Ma a differenza di Romelu assai più giovane. I nomi sono due, in questo momento: Ekitike del Psg – già accostato ai giallorossi in più di un’occasione – e Lucca dell’Udinese, che però è in prestito dal Pisa.

Il primo (e la Roma dopo le operazioni Wijnaldum, Paredes e Renato Sanches ha un rapporto privilegiato col Psg) ha 21 anni, quindi sarebbe proprio un elemento adatto a quelle che sono le idee dei Friedkin. Il secondo, italiano, appena convocato in nazionale da Luciano Spalletti, ha 23 anni. Supera i 200centimetri d’altezza e sta disputando una discreta stagione con i friulani.