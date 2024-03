De Rossi prima scelta, contatto in Serie A: Roma avvisata

De Rossi come prima scelta, contatto in Serie A per l’attuale allenatore della Roma. Un incastro che si potrebbe sviluppare nei prossimi mesi

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora tutto da scrivere. Certo, il tecnico della Roma sta facendo bene e quindi non sembrano esserci motivi di un addio alla fine della stagione. Ma il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non esclude a priori una situazione diversa da quella che tutti noi adesso immaginiamo, vale a dire una continuazione del percorso insieme.

Nel prossimo mese di aprile la Roma si gioca tanto: tra campionato e coppa ci sono delle partite così importanti che tutto potrebbe succedere. E quindi non è tutto deciso. Tant’è, che sempre secondo il quotidiano romano la Fiorentina si sarebbe già mossa per DDR. Ecco come.

De Rossi contattato dalla Fiorentina

La società toscana, che ha in Pradè e Burdisso, adesso, gli uomini che decideranno le sorti sul mercato, ha fatto sapere al tecnico che se non rinnovasse il proprio contratto con il club giallorosso sarebbe la prima scelta in caso di addio di Vincenzo Italiano, un altro che sembra essere arrivato a fine ciclo in Toscana.

Questo è uno scenario possibile? Il Corriere si fa questa domanda e dà una risposta affermativa. Facilmente realizzabile? In questo caso la risposta è no per il motivo che vi abbiamo spiegato prima: non si capisce perché la Roma debba cambiare De Rossi – che sta bene e che ha in testa solamente di continuare dentro Trigoria – dopo un percorso del genere. Ma nel calcio, come abbiamo visto anche con Mourinho poco più di due mesi fa, nulla è scontato. Insomma, il finale è tutto da scrivere e tutto passerà o quasi dalle prossime sfide in campionato che la Roma dovrà affrontare. Ma De Rossi, in caso di addio, ha già l’alternativa pronta. Ma nessuno la vuole prendere davvero in considerazione.