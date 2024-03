Ginocchio ko e lunga assenza: nuovi guai per la Roma

Anche in assenza di un direttore sportivo, la Roma dei Friedkin deve iniziare a valutare attentamente la gestione di alcuni potenziali esuberi, generati da infortuni con scadenza indefinita

A volte, avere talento, tecnica e velocità non basta e, anche se un grande club di una delle leghe professionistiche più importanti del mondo crede in te, la garanzia di successo non esiste… La Roma lo sa bene, soprattutto per quanto concerne la fase offensiva, dove i giallorossi, nel corso degli scorsi anni, hanno tentato svariate volte di pescare dal mazzo la carta giusta, in cerca di un esterno in grado di spaccare la Serie A a forza di gol e assist.

Alla fine però, l’unica certezza rimane il preziosissimo Stephan El Shaarawy, in grado di sacrificarsi con umiltà anche superati i trent’anni, e l’ultimo ricordo di un esterno in grado di stregare la Serie A, risale ormai a svariati anni fa con Mohamed Salah. Adesso, in vista della prossima sessione di mercato, la Roma dei Friedkin si prepara a scontare il prezzo di una scommessa persa, che potrebbe divenire un peso non indifferente.

Solbakken delude anche in Giappone: il ginocchio non guarisce

Era la sessione invernale della stagione 2022/2023 quando la Roma di José Mourinho acquistò un esterno – con propensione anche a ricoprire il ruolo di seconda punta – dalle chiacchierate qualità tecniche e dall’ipotetico fiuto del gol, pronto a trovare definitivamente la propria dimensione nella città eterna. Il calciatore in questione rispondeva al nome di Ola Solbakken. Dopo un esordio quasi incoraggiante, l’attaccante norvegese iniziò ad inanellare una serie di prestazioni opache e, dopo una valutazione neanche troppo sofferta, i vertici giallorossi decisero di mandarlo in prestito all’Olympiakos, per ritrovare una forma psicofisica consona ad un ritorno nella capitale.

Niente da fare, poiché anche nel club greco Solbakken fece particolare fatica. A quel punto, una volta tornato a Trigoria, il classe ’98 fu spedito in Giappone, all’Urawa Red Diamonds, sempre in cerca di prestazioni rinvigorenti. Il risultato? Solbakken, anche a causa di un persistente problema al ginocchio, non ha ancora solcato il rettangolo verde durante una partita ufficiale, limitandosi a svolgere qualche allenamento.

Adesso, nonostante un percorso di fisioterapia, l’allarme ginocchio pare non essere rientrato, e la condizione psicologica, a sua volta, non ne ha giovato. Difficile intravedere una luce alla fine del tunnel, visto e considerato che, una volta tornato al centro sportivo Fulvio Bernardini, i vertici giallorossi tenteranno immediatamente di rispedirlo da qualche parte, per evitare di subire la presenza di un esubero.