Insulti razzisti, UFFICIALE: allontanato dal club

Insulti razzisti e allontanamento UFFICIALE dal club, c’è il comunicato che spiega tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

Non sono stati giorni semplici o scarni da un punto di vista della cronaca, in Serie A e non solo. Il caso Acerbi-Juan Jesus, come noto, ha sollevato una sacrosanta attenzione mediatica rispetto ad una situazione spiacevole iniziata sul terreno di gioco di San Siro in occasione di Inter-Napoli, che ha visto il difensore azzurro accusare di insulti razzisti il collega nerazzurro, prontamente scusatosi per le presunte parole spese nei suoi confronti durante la gara.

L’evoluzione dei fatti è pressoché nota a tutti, con la denuncia social del giocatore partenopeo dopo la mancata ammissione di colpa da parte dell’ex Sassuolo e Lazio, che nei giorni immediatamente successivi all’accaduto è stato allontanato dalla Nazionale di Spalletti. La giornata più importante e in grado di generare attenzioni e discussioni è stata certamente quella di due giorni fa, con la sentenza ufficiale che ha risparmiato Acerbi da qualsivoglia squalifica, contrariamente a quanto potesse sembrare preventivabile in un primo momento.

Insulti razzisti, comunicato e scelta esemplare del Futsal Cagliari UFFICIALE

La presa di posizione del Napoli e dello stesso Juan Jesus è stata immediata, con il club azzurro dettosi intenzionato a tirarsi fuori da qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla Lega, combattendo nobili cause come quella del razzismo in modo autonomo. Non meno forti e profonde le parole del giocatore sui social, dopo aver cambiato la propria immagine del profilo con il pugno tipico del “Black lives matter“.

Senza addentrarci ulteriormente in una questione che ha permesso di registrare plurime visioni e schieramenti, bisogna segnalare un caso non meno grave presso la realtà di futsal CUS Cagliari, che ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore il tecnico Andrea Congiu, come si può leggere dal comunicato sotto riportato, seguito dalle dichiarazioni del Presidente rossoblù Marco Meloni.

“Il CUS Cagliari comunica di aver sollevato con effetto immediato il tecnico Andrea Congiu dall’incarico di allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal, in seguito al suo gravissimo comportamento durante un incontro di futsal a Villacidro, nel corso del quale rivolgeva ripetutamente pesanti insulti di stampo razzista all’indirizzo di un giocatore della Villacidrese Calcio, Sergio Rocha”.

“Sono atterrito. Quello che è successo ieri sul campo di gioco è terribile. È quanto di più lontano dai valori che ogni giorno insegniamo ai nostri ragazzi: il rispetto dell’altro e dell’avversario, e i valori di solidarietà, tolleranza e inclusione. Il razzismo non può trovare spazio né nella società né nello sport e deve essere contrastato attivamente”.

“Ho chiesto al presidente della Villacidrese Calcio Matteo Marrocu e al calciatore Sergio Rocha un incontro, per scusarmi personalmente e per decidere insieme come da un episodio così miserevole possiamo trarre ispirazione per rilanciare i valori della tolleranza, dell’inclusione e di contrasto a qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione“.