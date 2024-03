Tesoretto Roma, Svilar è già un esempio: ‘promozione’ giallorossa

Calciomercato Roma, Svilar è già un tesoretto: annuncio giallorosso prima del Lecce. “Mi ispiro a lui”.

Il nome di Mile Svilar è stato certamente uno di quelli maggiormente in voga nel corso di questi ultimi mesi giallorossi, alla luce della promozione ricevuta ai danni di Rui Patricio e un insieme di prestazioni che hanno portato l’ex Benfica a salire in cattedra, dopo un anno e mezzo trascorso pressoché in sordina alle spalle dell’esperto ma calante portoghese.

Messo in campo anche nell’ultima partita di Mourinho da allenatore della Roma, Svilar ha trovato continuità e centralità soprattutto con De Rossi, dopo le prime due settimane di titolarità affidate dal nuovo allenatore al saggio Rui Patricio, sempre più vicino alla scadenza contrattuale e lungi, anche dopo il cambio di allenatore, dall’assicurare le garanzie che aveva generato soprattutto nel suo primo anno capitolino.

In una situazione ancora ricca di incognite e in pieno divenire, come ben ricordano le poche certezze sulla posizione di De Rossi e la scelta del nuovo direttore sportivo, va segnalata anche la questione portiere che, fino a qualche mese fa, pareva destinare la Roma a doversi imbattere in un investimento a dir poco importante.

Prima della ‘scoperta’ Svilar, infatti, tanti profili erano stati accostati alla Roma, soprattutto tra i vari già militanti in Serie A e inseriti in un corpus di possibile valzer tra i pali che potrebbe interessare diverse nobili realtà del nostro campionato.

Falcone ‘promuove’ Svilar, annuncio e possibile lettura in ottica calciomercato

Basti pensare a nomi come Di Gregorio o Falcone, reduci da grandi prestazioni in realtà quali Monza e Lecce, ma anche allo stesso Meret, del quale intrigava una posizione contrattuale parzialmente risolta solamente la scorsa settimana. L’exploit di Svilar, per ora, lascia intravedere margini più che importanti per i giallorossi che, in caso di conferme dell’ex Benfica, potrebbero anche esimersi da investimenti troppo costosi in questo reparto, preservando nel puntare su di lui.

In tale direzione, dunque, potrebbero essere lette anche le recenti dichiarazioni spese da Wladimiro Falcone, tra i vari elementi accostati alla Roma e che in queste ore, a pochi giorni da Lecce-Roma, ha parlato proprio anche di Mile Svilar. Oltre a soffermarsi sulla propria fede giallorossa e sulla battuta spesa qualche tempo fa da Mourinho per le grandi prestazioni sciorinate contro la Roma, il portiere del Lecce ha così parlato anche del collega giallorosso, menzionato nel corpo di esempi cui si ispira per parare i rigori.

“Qualche anno fa ti avrei detto Handanovic. Ne parava tanti e aveva una grande forza nelle gambe. In questo momento ti direi Svilar: ne ha parati un po’ e in Serie A, dunque, ti faccio il suo nome”. Una sorta di emblematica consacrazione che conferma il valore di Mile, a maggior ragione se proveniente da un elemento sul quale la Roma pareva poter puntare e le cui parole, invece, confermerebbero un exploit casalingo per i giallorossi, che decidendo eventualmente di affidare la difesa dei pali a Svilar, potrebbero imbattersi in un importante risparmio economico da investire e indirizzare in altri reparti.