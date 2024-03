Addio Roma, nuova firma bianconera: 30 milioni

Addio Roma e nuova firma bianconera, il prezzo è già stato fissato: 30 milioni. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni andranno affrontate in casa Roma a fine stagione, una volta aver completato quel ciclo di impegni che attende la squadra di De Rossi, a partire dall’incrocio giallorosso in quel di Lecce nel Lunedì di Pasquetta, catalizzatore di un periodo potenzialmente determinante per i piazzamenti finali di stagione, sia in Serie A che in campo europeo.

Dalle sentenze del terreno di gioco, infatti, sarà possibile comprendere quali sorti siano insite al mondo Roma, a partire dalla decisione sulla posizione di De Rossi, attualmente sotto contratto fino a fine campionato e circa il quale bisognerà comprendere il da farsi, unitamente ad un calciomercato che passerà anche dall’attesissima disambiguazione sul nuovo direttore sportivo, ad oggi non ancora avvenuta.

Se le attenzioni di allenatore e squadra devono restare orientate su un presente che ha ancora tanto da dire, ai piani alti di Trigoria restano vivide le valutazioni e le ponderazioni su una campagna acquisti che dovrà abbracciare una pluralità di fattori, tra cui quello ben noto legato a Dean Huijsen.

Le decisioni finali, infatti, non riguarderanno solo scenari ben noti come quelli di Lukaku o il portiere ma anche la posizione del difensore giunto in prestito dalla Juventus lo scorso gennaio, in seguito ai palesati aneliti di Mourinho e una trattativa che aveva generato non poche attenzioni anche sul fronte della dialettica nata con il Frosinone, fortemente interessatosi alle sue prestazioni.

Sfida da 30 milioni per Huijsen, Newcastle e Borussia Dortmund sulle sue tracce

Attualmente in una condizione oscillante tra titolarità e subalterno, il giovane olandese è valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro: in quel di Torino, su questo fronte, sono stati chiarissimi, lasciando intendere di non voler aprire spiragli a nuovi prestiti e di non voler, al contempo, scendere a compromessi sul fronte prezzo. Ecco perché, dunque, una permanenza a Roma resta, ad oggi, quantomeno in fase di piena valutazione.

Frattanto, le penne olandesi del Telegaìraaf, evidenziano come sulle sue tracce ci siano Borussia Dortmund e Newcastle, con il club tedesco che avrebbe individuato in lui l’alter ego ideale a Hummels. I bianconeri della Premier, invece, sarebbero sulle sue tracce dopo l’infortunio di Botman: negli scorsi giorni, come scrivono in Olanda, vi erano stati accostamenti anche all’Atalanta e voci circa un possibile scambio, che non leniscono però la consapevolezza che Borussia Dortmund e Newcastle siano attualmente le principali candidate ad un suo ingaggio.

Huijsen, secondo la medesima fonte, avrebbe ponderato l’idea di trovare una nuova dimensione per giocare con più continuità, lasciando in questo modo la Juventus, qualora a Torino non potessero assicurargli il minutaggio richiesto.