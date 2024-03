Calciomercato Roma, ultimatum e plusvalenza Belotti

Mentre si avvicina il periodo più delicato del campionato, la Roma è costretta a ragionare su entrate e uscite per la prossima sessione di mercato

In particolare tra attacco e difesa la Roma di Daniele De Rossi si prepara a subire una profonda rivoluzione estiva, a causa di una serie di contratti in scadenza, anche appartenenti a pedine centrali nel progetto, svariati prestiti ancora da definire e alcune situazioni poco chiare in termini di volontà del singolo calciatore, anche nel caso in cui non vi sia scadenza del contratto a giugno (vedi Dybala con la sua ormai celebre clausola di 13 milioni per le società estere).

Insomma… al centro sportivo Fulvio Bernardini è piuttosto inevitabile che varrà svuotato più di un armadietto in estate. Oltre ai calciatori, peraltro, vi è anche da comprendere l’avvenire dello stesso Daniele De Rossi, il cui rinnovo sinora è stato dato come certo, ma al quale l’ostico calendario del finale di stagione potrebbe anche precludere la grazia dei Friedkin.

Belotti torna a Roma, ma ci rimane?

Con sostanzialmente tutte le condendenti della zona Champions da affrontare nel giro di qualche settimana, la quinta posizione dei giallorossi è tutt’altro che scontata, oltre al doppio confronto da consumare contro il Milan di Stefano Pioli. I punti a disposizione sono numerosi e, di conseguenza, anche quelli che DDR potrebbe perdersi nel percorso. Al netto di tutto ciò e nonostante l’assenza di un direttore sportivo a dettare una linea chiara in merito al calciomercato, i vertici giallorossi devono necessariamente valutare le posizioni dei propri calciatori, per giungere all’apertura del mercato preparati e con le idee chiare su come muoversi per garantire a DDR, o chiunque siederà sulla panchina giallorossa, una rosa competitiva per la prossima stagione.

Oltre ai prestiti attualmente in casa Roma, la dirigenza capitolina (o per meglio dire statunitense) dovrà definire anche quelli in uscita, tra i quali ne spicca senza dubbio uno in particolare. Come accennato in precedenza, le possibilità che il contesto offensivo giallorosso subisca una convinta rivoluzione durante l’estate sono alte: sarà infatti necessario riscattare Azmoun dal Leverkusen (con uno sborso di circa 12,5 milioni di euro), convincere Dybala a non accettare offerte dall’estero, valutare il rientro di Abraham e, con grande probabilità salutare per sempre Romelu Lukaku. Il futuro del gigante belga, a causa del prezzo di 40 milioni di euro fissato dal Chelsea, difficilmente sarà all’interno della società capitolina, che quasi sicuramente eviterà di investire tale cifra per un classe ’93.

Parlando di prestiti e zona offensiva non può che saltare alla mente il nome di Andrea Belotti. Il gallo, trasferitosi temporaneamente alla Fiorentina, dovrà necessariamente tornare a Roma in estate, per via di un prestito secco (costato alla viola 750 mila euro e la seconda parte dell’ingaggio stagionale del centravanti ex Torino) – concepito dunque senza ozpioni o obblighi di riscatto – che prima di un nuovo eventuale trasferimento o conferma a Firenze, prevede che il gallo rientri almeno una volta al centro sportivo Fulvio Bernardini. A quel punto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è detto che il gallo non venga richiamato a titolo definitivo da Rcco Commisso, il quale, al netto di numeri poco incoraggianti accumulati da Belotti nella sua esperienza toscana, ne apprezza lo spirito di sacrificio in campo. Per incrementare le proprie statistiche, il gallo avrà a disposizione un altro quarto di campionato, decisivo per convincere Commisso a richiamarlo a Firenze.