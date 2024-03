De Rossi accontentato: rinforzo finale per la Roma

De Rossi accontentato: un rinforzo finale per la Roma e il futuro è legato anche al tecnico. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Tutto è cambiato

Adesso corre. E sorride. Alle spalle i problemi fisici. Poi pure il cambio di allenatore che ha cambiato sistema tattico dandogli quindi la possibilità di giocare in fette di campo più congeniali a quelle che sono le sue doti. Tutto è cambiato in poco tempo per Aouar, che adesso è pronto a prendersi la Roma.

Contro il Lecce – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – il centrocampista offensivo che la Roma ha preso a parametro zero dal Lione si potrebbe prendere la terza maglia da titolare di fila. E se “tre indizi fanno una prova” allora ecco che si aprono degli scenari diversi anche per il suo futuro. De Rossi lo vede e ne sta dando dimostrazione mandandolo in campo con regolarità. E come appena scritto il prossimo anno le cose potrebbero decisamente cambiare anche per lui. E come? Ve lo spieghiamo.

De Rossi felice, il futuro di Aouar è da decidere

Come sappiamo per via dei paletti del Fair Play Finanziario la Roma ha bisogno di piazzare delle plusvalenze entro la fine del prossimo mese di giugno. Far quadrare i conti è importante e siccome Aouar è uno di quelli che, essendo arrivato a zero, potrebbero aiutare sotto questo aspetto, è stato uno dei giocatori messi tra quelli sacrificabili. Ma arrivati a questo punto, con una conferma di De Rossi che appare vicina, la sensazione è che se dovesse rimanere DDR potrebbe pure rimanere il centrocampista offensivo che, sotto l’aspetto delle qualità tecniche, sappiamo benissimo che non si può mettere in discussione.

Una situazione questa da tenere decisamente in considerazione. E che potrebbe “costringere” la Roma o a cedere qualche altro arrivato a zero (Ndicka, ad esempio) oppure qualche giovane cresciuto dentro Trigoria e che adesso è nel giro della prima squadra (Zalewski, ad esempio). Insomma, tutto è cambiato. Anche per Aouar.