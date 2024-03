Esonero Mourinho e Trigoria: Cristante dice tutto

Esonero Mourinho e tutta la verità sui Friedkin, arriva l’annuncio direttamente da Trigoria: ha già risposto. Gli ultimi aggiornamenti.

Non sono certamente mancate le novità e i fattori di grande attenzione nel corso di questi mesi in casa Roma, contraddistinti dall’inversione di tendenza di risultati grazie alla guida De Rossi ma preceduti, come si ricorderà, da una parentesi con José Mourinho che non aveva più saputo regalare risultati e gioie come un tempo.

A gravare, in particolar modo, la serie negativa di risultati a cavallo tra dicembre e gennaio, passante anche per l’eliminazione dalla Coppa Italia inflitta dall’ennesima sconfitta rimediata contro l’allora Lazio di Sarri. Una presa di posizione, dunque, immediata quanto necessaria quella ponderata dai Friedkin nel corso del mese di gennaio, con l’annuncio di metà mese che, due giorni dopo la caduta contro il Milan, aveva svegliato in modo incredulo e rammaricato buona parte della tifoseria.

Esonero Mourinho, Trigoria e annuncio sui Friedkin, intervista caldissima con Bryan Cristante in arrivo

I risultati giunti con Daniele De Rossi in panchina, ad ogni modo, hanno aiutato in questa parentesi a lenire la tristezza per una separazione che non poco dolore calcistico aveva causato in una piazza profondamente legata e grata ad una figura grande come quella di José Mourinho. Sul rapporto tra squadra, dirigenza e proprietà tante cose sono state dette nel corso degli ultimi mesi, con indicazioni scorgibili altresì tra le righe delle dichiarazioni spese dallo stesso Pinto e da Mourinho in questi ultimi giorni.

A fare chiarezza, però, potrebbero essere nelle prossime ore le parole di Bryan Cristante in un’esclusiva a Il Corriere dello Sport, la cui uscita è stata annunciata per la giornata di domani, sabato 30 marzo. Il centrocampista della Roma si è infatti raccontato a tutto tondo, parlando di sé e del suo passato al Milan, oltre che della Nazionale. Particolare attenzione è prevista anche verso alcuni passaggi e snodi fondamentali, quali quello relativo ai Friedkin e Soulokou e la loro rispettiva vicinanza alla squadra.

A Cristante, stando a quanto si legge, è stato chiesto anche delle difficoltà presunte di lavorare a Trigoria in questo momento e, soprattutto, della vicenda Mourinho. Insomma, un’intervista da non perdere. Seguiranno aggiornamenti.