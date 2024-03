Insulti razzisti, UFFICIALE: storia riscritta e dieci giornate di squalifica

La vicenda non è passata inosservata. Il provvedimento ufficiale non è tardato ad arrivare: la squalifica ufficiale riscrive la storia.

Nonostante i tanti slogan con i quali negli ultimi anni si sta provando a frenarne la diffusione, la radice razzismo purtroppo non è stata ancora estirpata. Quanto successo in Serie A nel corso di una stagione travagliata da diversi episodi in limine non può essere assolutamente passare inosservata.

Negli ultimi giorni a tenere banco è stata la vicenda Acerbi-Juan Jesus. Benché il giudice sportivo si sia espresso a favore dell’assoluzione del difensore nerazzurro, la vicenda è ben lungi dall’essere conclusa. Almeno negli strascichi che la decisione ha sortito. Ad ogni modo, tralasciando almeno per un momento quanto successo a San Siro, non è poi difficile imbattersi in un altro episodio che tra le categorie minori ha destato non poco clamore. Nel corso della sfida tra Virtus Collina e Fontanelle, infatti, nel campionato Under 15 regionale A2, si è materializzato un altro spiacevole episodio.

Insulti razzisti, nuovo caos nel campionato Under 15: scatta la squalifica

Un giocatore del Virtus Collina, infatti, avrebbe rivolto degli insulti di stampo razzista ad un suo avversario. Donde la decisione del giudice sportivo di punire con una decisione esemplare il baby calciatore.

Il giudice sportivo ha infatti sanzionato l’autore dell’insulto con ben 10 giornate di squalifica. Si tratta di un provvedimento con il quale, almeno nel campionato regionale Under 15, si vuole provare a debellare una volta per tutte la questione razzismo partendo da sanzioni “esemplari” per i più giovani. La lunga squalifica, nelle intenzioni del giudice sportivo, vuole fungere da monito e da avvertimento.

La sensazione, però, è che sarà necessario un nuovo sensibile passo in avanti per evitare di trovarsi in situazioni analoghe. Il tempo dei se e dei ma è scaduto.