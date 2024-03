Klopp alla Roma: l’hanno messo nero su bianco

Il futuro di Jurgen Klopp continua a tenere banco dopo l’addio annunciato dal Liverpool a fine stagione. Spunta anche la clamorosa ipotesi della panchina della Roma per il tedesco.

Jurgen Klopp alla fine di gennaio ha annunciato a sorpresa l’addio al Liverpool a fine stagione. Dopo 9 anni costellati di trofei e vittorie il tecnico tedesco chiude il capitolo che lo ha legato alla panchina dei Reds. Il suo futuro resta un tema caldissimo in queste settimane di volata finale della stagione calcistica, e tra tante piste spunta anche l’opzione Roma per l’allenatore tedesco. Ecco tutti i dettagli con l’indizio giallorosso in quota per l’ex Borussia Dortmund.

L’attuale campionato di Serie A è stato segnato dai numerosi ribaltoni in panchina. Circostanza che ha coinvolto direttamente la Roma, dove a metà gennaio c’è stato l’esonero di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato sostituito da Daniele De Rossi, che ha raccolto da subito ottimi risultati in campo. Le prossime settimane saranno decisive ai fini del bilancio stagionale della squadra giallorossa, che nel mese di aprile si giocherà quasi tutte le sue carte nella corsa alla Champions League, oltre al derby europeo contro il Milan di Pioli.

Futuro Klopp, bookmakers scatenati: anche la Roma in quota

I notevoli risultati raggiunti in questi primi due mesi da Daniele De Rossi aprono importanti spiragli verso la conferma dell’ex numero 16 sulla panchina della Roma. La stessa panchina giallorossa viene anche accostata a sorpresa proprio al futuro di Jurgen Klopp.

I bookmakers si scatenano a poche settimane dal termine della stagione sul futuro di mister Klopp. Tutto lascia pensare che il tecnico del Liverpool voglia prendersi un anno di pausa dopo l’intensa esperienza sulla panchina dei Reds. e ciò si rispecchia anche nelle quote proposte da Snai, che vede l’ipotesi di anno sabatico del tedesco quotata a 1.25. Lo stesso bookmaker apre anche alla panchina della Roma in vista della prossima stagione, scegliendo di quotarla a 15, al pari delle piste Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Quotate a 10 invece le piste Napoli e Milan in Serie A, al pari del PSG. A quota 8 la conferma al Liverpool, pari alla pista Barcellona o Nazionale tedesca.