Lecce-Roma è un miraggio, l’attaccante non si allena

Si avvicina sempre di più il posticipo di campionato in terra pugliese e l’attaccante non è ancora tornato in gruppo

La Roma si prepara al prossimo turno di campionato con il Lecce al Via Del Mare come avversario. Una trasferta che potrebbe nascondere alcune insidie ed è per questo che gli uomini di De Rossi dovranno fare molto attenzione.

Al rientro dalla sosta, la Roma scenderanno in campo alla ricerca del sesto risultato utile consecutive dopo le vittorie con Frosinone, Torino, Monza e Sassuolo più il pareggio messo a referto a Firenze grazie ad un finale al cardiopalma.

Dall’altra parte il Lecce è reduce da una vittoria importantissima sul campo della Salernitana dopo cinque turni senza riuscire a trovare il successo bensì solamente un punto in quel di Frosinone. Per il resto quattro sconfitte.

Si va verso il forfait

Stando a quanto si legge dal report ufficiale sul sito del club, il Lecce ha recuperato Venuti che è tornato ad allenarsi regolarmente in pubblico mentre per Banda c’è ancora tanto scetticismo, come dimostro il fatto che continui a lavorare a parte.

L’esterno di Gotti, che ancora non è riuscito ad allenare da quando è arrivato al posto di D’Aversa, ha ancora dolore e a 3 giorni dal match del Via Del Mare non sembra migliorare la sua situazione. Molto probabile dunque che il tecnico leccese opti per Piccoli al suo posto.

Nel match contro la Salernitana, Gotti ha schierato largo l’ex Atalanta mettendo Almqvist sul lato opposto e Krstovic punta. Semplicemente la soluzione migliore in questo momento per i giallorossi, in modo da non perdere né qualità né quantità.