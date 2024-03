L’hanno fatto di nuovo: penalizzazione e classifica choc

Nuova penalizzazione in arrivo e classifica stravolta dopo le decisioni della Giustizia sportiva. Nel mirino il mancato rispetto del Fair Play finanziario, ecco tutti i dettagli.

La classifica può essere nuovamente stravolta nuovamente in seguito alle decisioni della Federazione, che già ha applicato in due occasioni la penalizzazione in questa stagione. Violazioni finanziarie nel mirino degli investigatori, che potrebbero stravolgere per l’ennesima volta la graduatoria finale. Lo scorso anno la classifica della Serie A venne riscritta fuori dal campo, con la Juventus sanzionata in ultima battuta di 10 punti nello scorso campionato.

La squadra italiana ha subito la penalizzazione nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, che ha portato anche alll’esclusione dalla Conference League per il team bianconero. Questa stagione invece ci sono state due sanzioni in Inghilterra che hanno riscritto la classifica nei piani bassi della Premier League. All’inizio l’Everton è stato sanzionato, per irregolarità finanziarie, prima di 10 punti, poi passati a 6. In seguito è stata la volta del Nottingham Forest, penalizzato di quattro lunghezze in classifica.

Caos Fair Play finanziario, Chelsea a rischio penalizzazione: verdetto dall’Inghilterra

Ora lo stesso destino potrebbe capitare al Chelsea di Pochettino. I Blues londinesi, proprietari del cartellino di Romelu Lukaku, rischiano una dura penalizzazione in vista della prossima stagione in Premier League, destino che potrebbe esser condiviso anche dal Manchester City.

Le due big del calcio inglese rischiano di fare i conti con la penalizzazione in vista della stagione 2024-25. In particolare la situazione del Chelsea è stata analizzata ai microfoni di Football Insider da Pete O’Rourke, che a proposito dei Blues ha svelato: “Penso che se le violazioni sono più gravi di quelle dell’Everton allora saranno più di 10 punti. Penso che sia abbastanza ovvio e penso che sarà così, ma poi dobbiamo vedere se al Chelsea andrà bene.” La sanzione verrà applicata entro il termine della prossima stagione, e potrebbe nuovamente stravolgere la classifica finale della Premier League.