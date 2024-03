Roma, allarme Dybala e doppio recupero per De Rossi

La Roma prepara il rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali. Scatta l’allarme Paulo Dybala a Trigoria, mentre c’è un doppio recupero per Daniele De Rossi.

La volata finale della stagione della Roma parte dalla trasferta di Lecce, in programma nel lunedì di Pasquetta. Il mese di aprile si preannuncia decisivo per le ambizioni della squadra guidata da Daniele De Rossi, sia in campionato che in Europa League. A partire dalla trasferta in terra salentina, dove sarà fondamentale trovare la vittoria per non perdere terreno alla corsa per il piazzamento in Champions League. Passando per il doppio incrocio col Milan di Pioli per i quarti di finale in Europa League, le prossime settimane saranno ricche di appuntamenti da dentro o fuori, ecco le ultime notizie in arrivo da Trigoria.

Nell’ultima pausa per le Nazionali si è affollata l’infermeria della Roma a Trigoria. Tanti calciatori hanno dovuto fare i conti con infortuni e problemi fisici, tra cui spicca il lungo stop con cui dovrà fare i conti Sardar Azmoun. L’infortunio dell’attaccante con l’Iran complica i piani in attacco della Roma in vista delle prossime settimane, e Daniele De Rossi tiene il fiato sospeso anche intorno alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha risposto alla chiamata della Nazionale a causa di uno stop muscolare che gli ha fatto saltare anche la sfida al Sassuolo, ecco le ultime notizie in arrivo dal centro sportivo Fulvio Bernardini.

Verso Lecce-Roma, Dybala lavora a parte: recuperano Smalling e Renato Sanches

Paulo Dybala lavora ancora a parte, a soli tre giorni dalla sfida tra Lecce e Roma in programma al Via del Mare. L’argentino non si è visto in gruppo, accendendo un campanello d’allarme in vista della trasferta in Puglia. Daniele De Rossi dovrà già fare a meno di Lorenzo Pellegrini causa squalifica.

Il tecnico della Roma può consolarsi con un doppio rientro in gruppo a Trigoria. Si sono rivisti col resto dei compagni sia Chris Smalling che Renato Sanches. I due calciatori ora si candidando per tornare tra i convocati in vista della trasferta di Lecce. Ancora lavoro differenziato per i vari Spinazzola, Kristensen ed Azmoun. A riferirlo su ‘X’ è stato Filippo Biafora.