Terremoto bianconero, autodenuncia UFFICIALE

Terremoto bianconero, si apre una nuova parentesi UFFICIALE con l’autodenuncia del diretto interessato. Lo ha da poco comunicato, ecco cosa sta succedendo.

Non sono certamente mancate questioni infelici nel corso di questi mesi di campionato, contraddistinti fin qui da una serie di eventi che hanno generato grandi discussioni anche lontano dal terreno di gioco. Un preludio era stato assaporato già la scorsa stagione con il caso Juventus, che aveva visto la squadra di Allegri dover fare i conti con una situazione complicata e imprevedibile, ricca di cambiamenti e colpi di scena in classifica.

Le ultime settimane, poi, hanno fatto registrare non meno attenzione anche in casa Milan, con le note perquisizioni a Via Aldo Rossi e l’attesa circa sentenze e giudizi sulla questione relativa alla possibile multiproprietà rossonera, legata al passaggio dal fondo Elliott a RedBird. Ciò che interessa maggiormente i tifosi, in questi casi, sono soprattutto le ripercussioni sui diretti interessati e sui club coinvolti in tali situazioni. Esempi in tale direzione ancora più recenti riguardano le attese e le evoluzioni sul fronte Juan Jesus-Acerbi, che non poche polemiche hanno catalizzato nel corso di questa pausa Nazionale.

Terremoto bianconero, Tonali si è autodenunciato alla FA: il comunicato

Dalla giornata di ieri, poi, come si ricorderò, si è assistito con non meno attenzione anche all’apertura di una nuova parentesi endogena a quel caso scommesse che aveva macchiato l’inizio di questo campionato, in pieno autunno. Senza ripercorrere le tappe legali e mediatiche di una vicenda che aveva coinvolto plurimi e noti nomi di Serie A e non solo, basti il ricordare il deferimento dell’ex Milan, Sandro Tonali.

Inserito nella lista di Nazionali presunti in un caso triste quanto importante, il centrocampista passato al Newcastle la scorsa estate era stato, appunto, deferito dalla Football Association per le scommesse compiute a cavallo tra agosto e ottobre 2023. In questi minuti, tramite l’agenzia GRSport di Beppe Riso, Tonali si è pronunciato come segue.

“L’indagine in corso è un atto dovuto dopo che a ottobre 2023 Tonali ha deciso di autodenunciarsi alla FA, così come precedentemente fatto con la Figc, per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate all’avvio del procedimento in Italia. Il giocatore vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica. Sandro Tonali continuerà a quindi a collaborare pienamente con la FA come fatto con la Figc e a fare tutto il possibile per garantire che questo processo possa essere risolto il più rapidamente possibile“.