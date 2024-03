Accordo ‘segreto’ Allegri-De Laurentiis: doppio via libera

Al centro di numerose indiscrezioni, Max Allegri continua a calamitare non poche indiscrezioni. Ecco quanto riferito nel corso della diretta Twitch di Juventibus.

Dopo una prima parte di stagione esaltante, la Juventus di Max Allegri è ritornata quella spaventata e poco incisiva degli ultimi anni. Staccatasi in maniera definitiva dall’Inter capolista, la compagine bianconera ha faticato e non poco a rimodulare i propri obiettivi in corsa.

Sull’orlo di una crisi non solo dal punto di vista tecnico ma anche sotto il profilo mentale, Vlahovic e compagni non sono stati in grado di replicare le solide prestazioni della prima parte del campionato. Con un quarto posto che, da obiettivo irrisorio è diventata una vera e propria ossessione, Max Allegri è finito nuovamente al centro delle polemiche. Con le voci legate ad un possibile approdo di Thiago Motta all’ombra della Mole sempre più frequenti, il futuro del tecnico livornese è ormai ad un bivio. Nonostante le pubbliche rassicurazioni di Cristiano Giuntoli, infatti, Allegri non è affatto sicuro di essere l’allenatore della Juventus anche nel prossimo campionato.

Calciomercato Juventus, Allegri-Napoli: “Ottimo rapporto con De Laurentiis”

Ecco perché il futuro di Allegri, spesso in discussione, è ritornato prepotentemente alla ribalta. Alla luce del futuro nebuloso alla Juventus, l’attuale tecnico bianconero potrebbe cominciare a tastare il terreno per capire i margini di una trattativa con un nuovo club. In Italia o all’estero.

Benché non si inseriscano proprio in questa direzione, l’intervento di Antonello Angelini fa luce su un aspetto tutt’altro che irrilevante. Secondo quanto evidenziato da Angelini, infatti, nel corso di questi mesi Allegri avrebbe cementato il feeling con Aurelio De Laurentiis, al quale sarebbe legato da una reciproca stima. Ecco uno stralcio dell’intervento di Angelini, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus:

“Allegri ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. C’è stima tra di loro. Ogni tanto si sentono. Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli? Non vuol dire questo. I due, comunque, si scambiano pareri anche su qualche calciatore”.