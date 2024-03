Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dalla Premier

Calciomercato Roma, rinforzo ‘capitale’ dalla Premier League: ecco il ritorno di fiamma per accontentare De Rossi.

Terminata la sosta delle Nazionali, la Serie A è tornata nuovamente nel vivo, pronta ad avviarsi verso quella fase finale e decisiva dalla quale grandi indicazioni potrebbero giungere su plurimi fronti, in casa Roma e non solo. Proprio mentre il Sabato Santo ha già sentenziato in modo veemente e importante da diversi punti di vista, la squadra di De Rossi è attesa dal delicato incrocio giallorosso in quel di Lecce dopodomani, nel Lunedì di Pasquetta.

Affrontare gli uomini di Gotti, come ammesso dallo stesso De Rossi nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, non sarà cosa semplice, ma bisognerà comunque cercare di trovare i tre punti per proseguire spediti in una corsa Champions che potrebbe passare anche dagli esiti di questa giornata, a maggior ragione dopo il grande segnale lanciato dall’Atalanta con la rotonda e netta vittoria di Napoli. Approdare in Champions League, in attesa della disambiguazione definitiva sul giallo legato al quinto posto, garantirebbe margini di manovra ben più importanti, come restituiscono anche gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato Roma, il terzino sinistro viene dalla Premier: spunta Reguillon

Pur non risultando semplicissimo il prevedere le possibili mosse e soluzioni della società nel corso della prossima estate, entro la quale andrà ufficializzato un nuovo direttore sportivo e sciolto il nodo relativo alla posizione di Daniele De Rossi, iniziano già a circolare nomi e suggestioni, anche alla luce delle attuali condizioni fisiche o contrattuali dei tesserati della Roma.

Particolare attenzione, dopo una stagione che ha visto, soprattutto nella fase mourinhiana della difesa a tre, importanti difficoltà sulle fasce, meritano di essere riportate le notizie di Controcalcio.com, relative ad un possibile ritorno di fiamma in casa Roma, relativo ai nuovi interessamenti per Sergio Reguillon. Eclettico esterno sinistro bravo a giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque, Reguillon è attualmente in prestito al Brentford, dal Tottenham.

Il club di Londra, dal proprio canto, non lo considera nei piani ed è ben disposto a trattarne cessione o nuovi prestiti a fine stagione. La necessità della Roma di compiere valutazioni in questa zona di campo potrebbe, quindi, ben sposarsi con l’attuale situazione Reguillon, annoverabile certamente tra i profili con maggiore esperienza e qualità nel pieno target Roma.